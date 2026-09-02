Προειδοποίηση από τη Ryanair: Oι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων στην Ευρώπη θα αυξηθούν το 2027

Snapshot Η Ryanair προειδοποιεί για αύξηση των τιμών των αεροπορικών εισιτηρίων στην Ευρώπη το επόμενο έτος, εάν οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν υψηλές.

Η εταιρεία μείωσε τον στόχο επιβατών για το έτος έως 31 Μαρτίου από 216 σε 214 εκατομμύρια, για να μειώσει την έκθεση σε μη αντισταθμισμένο χειμερινό πετρέλαιο.

Η Ryanair αναμένει σταθερό αριθμό επιβατών το διάστημα Νοεμβρίου-Μαρτίου και προβλέπει αύξηση επιβατών κατά πάνω από 5% το καλοκαίρι.

Η μείωση του χειμερινού προγράμματος αναμένεται να μειώσει τις χειμερινές ζημίες κατά 70 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η εταιρεία έχει καλύψει το 80% των καυσίμων στα 67 δολάρια το βαρέλι.

Ένα περιστατικό με σπασμένο παράθυρο αεροσκάφους της Ryanair κατά τη διάρκεια πτήσης από Θεσσαλονίκη σε Μέμινγκεν προκάλεσε τραυματισμό επιβάτη, ο οποίος διασώθηκε με τη βοήθεια άλλων επιβατών. Snapshot powered by AI

Η Ryanair προειδοποίησε ότι οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων στην Ευρώπη θα αυξηθούν τον επόμενο χρόνο εάν η τιμή του πετρελαίου παραμείνει υψηλή και ότι ορισμένες αεροπορικές εταιρείες θα μπορούσαν να χρεοκοπήσουν.

Η ιρλανδική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους μείωσε τον στόχο της για τον αριθμό των επιβατών για το έτος έως τις 31 Μαρτίου, από 216 εκατομμύρια πελάτες σε 214 εκατομμύρια, για να μειώσει την έκθεσή της στο «μη αντισταθμισμένο χειμερινό πετρέλαιο» κατά τη διάρκεια της μη κερδοφόρας περιόδου εκτός τουριστικής σεζόν, με τα καύσιμα αεριωθούμενων να διαπραγματεύονται αυτή τη στιγμή στα 140 δολάρια το βαρέλι.

Η Ryanair αναμένει ότι ο αριθμός των επιβατών μεταξύ Νοεμβρίου και Μαρτίου θα είναι γενικά σταθερός σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Η εταιρεία ανέφερε: «Εάν οι υψηλές τιμές του πετρελαίου συνεχιστούν μέχρι το καλοκαίρι του 2027, η Ryanair πιστεύει ότι οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων μικρών αποστάσεων στην Ευρώπη θα αυξηθούν σημαντικά αντανακλώντας τις υψηλότερες τιμές του πετρελαίου, καθώς ορισμένοι ανταγωνιστές με λιγότερο καλή αντιστάθμιση κινδύνου θα δυσκολευτούν να διατηρήσουν τη χωρητικότητά τους ή ακόμα και να επιβιώσουν την ερχόμενη χειμερινή περίοδο».

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent, η παγκόσμια τιμή αναφοράς πετρελαίου, έφτασε τα 97,04 δολάρια το βαρέλι την Τετάρτη, στο υψηλότερο επίπεδο από το τέλος Ιουλίου, μετά τις νέες συγκρούσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που τροφοδότησαν ανησυχίες για την προσφορά. Αργότερα υποχώρησε λίγο κάτω από τα 95 δολάρια.

Η Ryanair αναμένει ότι η μείωση του χειμερινού της προγράμματος θα μειώσει τις χειμερινές ζημιές της κατά 70 εκατομμύρια ευρώ στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, επειδή έχει καλύψει το 80% των καυσίμων αεροσκαφών της στα 67 δολάρια το βαρέλι, αναμένει να καταγράψει άλλη μια κερδοφόρα χρονιά, αν και κάτω από το ρεκόρ των κερδών μετά φόρων του περασμένου έτους.

Η αεροπορική εταιρεία δήλωσε ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο για να αυξήσει τον αριθμό των επιβατών το καλοκαίρι - μεταξύ Απριλίου και Οκτωβρίου - κατά περισσότερο από 5% από 138 εκατομμύρια σε 145 εκατομμύρια. Οι τιμές των εισιτηρίων μειώνονται «μέτρια» μεταξύ Αυγούστου και Σεπτεμβρίου σε σύγκριση με πέρυσι, όπως σημειώθηκε τον Ιούλιο.

Η ανταγωνίστρια αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Wizz Air ανέφερε την Τετάρτη ότι ο αριθμός των επιβατών της αυξήθηκε κατά 25,9% τον περασμένο μήνα σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα, λόγω της αύξησης της χωρητικότητας των πτήσεων.

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