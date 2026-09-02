Τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρά δίδυμα μωρά έπειτα από πρόωρο τοκετό στο σπίτι

Snapshot Μια 29χρονη γέννησε πρόωρα δίδυμα στο σπίτι της στην Εύβοια, στον έβδομο μήνα κύησης.

Τα νεογνά μεταφέρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους στο Νοσοκομείο Χαλκίδας και τελικά απεβίωσαν παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Η μητέρα παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση και η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία.

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του πρόωρου τοκετού και διενεργούν προανάκριση για το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Μία οικογενειακή χαρά που δεν πρόλαβε να ανθίσει, μετετράπη σε τραγωδία μέσα σε λίγες ώρες στην Εύβοια. Μια 29χρονη γυναίκα, στον έβδομο μήνα της δίδυμης κύησής της, γέννησε πρόωρα στο σπίτι της, όμως τα δύο νεογέννητα δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή, παρά την προσπάθεια των γιατρών στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (2/9), σε περιοχή του Δήμου Ερέτριας, όταν η εγκυμοσύνη της 29χρονης παρουσίασε επιπλοκή που οδήγησε σε αιφνίδιο πρόωρο τοκετό.

Η γυναίκα γέννησε στο σπίτι τα δύο βρέφη και, λίγο αργότερα, η μητέρα μαζί με τα νεογνά μεταφέρθηκαν με ίδια μέσα στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπως μεταδίδει το eviareporter.gr.

Τα δύο μωρά έφτασαν στα επείγοντα χωρίς τις αισθήσεις τους. Το ιατρικό προσωπικό κατέβαλε προσπάθειες για να τα επαναφέρει, ωστόσο δεν κατέστη δυνατό να κρατηθούν στη ζωή και διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Η 29χρονη παραμένει στο νοσοκομείο για ιατρική παρακολούθηση. Η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Οι αρμόδιες Αρχές επιχειρούν να ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό. Το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα διενεργεί προανάκριση για την υπόθεση.