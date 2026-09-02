Τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρά δίδυμα μωρά έπειτα από πρόωρο τοκετό στο σπίτι

Τα δύο νεογνά μεταφέρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους στο Νοσοκομείο Χαλκίδας – Υπό ιατρική παρακολούθηση η 29χρονη μητέρα

Γιάννης Νικηφοράκης

Τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρά δίδυμα μωρά έπειτα από πρόωρο τοκετό στο σπίτι
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Μια 29χρονη γέννησε πρόωρα δίδυμα στο σπίτι της στην Εύβοια, στον έβδομο μήνα κύησης.
  • Τα νεογνά μεταφέρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους στο Νοσοκομείο Χαλκίδας και τελικά απεβίωσαν παρά τις προσπάθειες των γιατρών.
  • Η μητέρα παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση και η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία.
  • Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του πρόωρου τοκετού και διενεργούν προανάκριση για το περιστατικό.
Snapshot powered by AI

Μία οικογενειακή χαρά που δεν πρόλαβε να ανθίσει, μετετράπη σε τραγωδία μέσα σε λίγες ώρες στην Εύβοια. Μια 29χρονη γυναίκα, στον έβδομο μήνα της δίδυμης κύησής της, γέννησε πρόωρα στο σπίτι της, όμως τα δύο νεογέννητα δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή, παρά την προσπάθεια των γιατρών στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (2/9), σε περιοχή του Δήμου Ερέτριας, όταν η εγκυμοσύνη της 29χρονης παρουσίασε επιπλοκή που οδήγησε σε αιφνίδιο πρόωρο τοκετό.

Η γυναίκα γέννησε στο σπίτι τα δύο βρέφη και, λίγο αργότερα, η μητέρα μαζί με τα νεογνά μεταφέρθηκαν με ίδια μέσα στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπως μεταδίδει το eviareporter.gr.

Τα δύο μωρά έφτασαν στα επείγοντα χωρίς τις αισθήσεις τους. Το ιατρικό προσωπικό κατέβαλε προσπάθειες για να τα επαναφέρει, ωστόσο δεν κατέστη δυνατό να κρατηθούν στη ζωή και διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Η 29χρονη παραμένει στο νοσοκομείο για ιατρική παρακολούθηση. Η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Οι αρμόδιες Αρχές επιχειρούν να ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό. Το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα διενεργεί προανάκριση για την υπόθεση.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Μύτικα Θήβας – Επιχειρούν οκτώ αεροσκάφη

14:29ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Κάρυστο: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις - Μήνυμα 112 για απομάκρυνση

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρά δίδυμα μωρά έπειτα από πρόωρο τοκετό στο σπίτι – Στο νοσοκομείο η 29χρονη μητέρα

14:22ΕΘΝΙΚΑ

Στρατόπεδα θα μετατραπούν σε δικαστικές εγκαταστάσεις - Υπεγράφη συμφωνία ΥΠΕΘΑ - Δικαιοσύνης

14:20ΕΥ ΖΗΝ

Προληπτικός ΩΡΛ έλεγχος πριν από το πρώτο σχολικό κουδούνι - Ποια σημάδια να προσέχουν οι γονείς

14:19ΕΘΝΙΚΑ

Παραμένει στην περιοχή νοτίως του Καστελλορίζου το ερευνητικό σκάφος «Tubitak Marmara»

14:18ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νεκρή 76χρονη λουόμενη στις Αλυκές - Έτρεξαν να τη σώσουν εργαζόμενοι - Δεν είχε ξεκινήσει η ναυαγοσωστική κάλυψη

14:15ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ Κατζ: Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε με σφοδρότητα εάν το Ιράν επιτεθεί

14:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Δένδια με την Υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ - Στο επίκεντρο η ασφάλεια στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και η MDCA

14:11ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στην Ινδία με τον θάνατο 28χρονης influencer – Ήταν 7 εβδομάδων έγκυος

13:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκληρή επίθεση Τσουκαλά σε Μαρινάκη για ιδιωτικό χρέος: Σπέρνει τη διχόνοια και προσπαθεί να ενσταλάξει το δηλητήριο του φθόνου στους πολίτες

13:51ΚΟΣΜΟΣ

Στην Αίγυπτο ο Κινέζος πρόεδρος έπειτα από 10 χρόνια

13:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έλενα Ακρίτα: Καταψηφίστηκε η υποψηφιότητά της για αντιπρόεδρος στη Βουλή

13:44ΚΟΣΜΟΣ

Από την Ελλάδα στην κορυφή του κόσμου: Η Ναΐμα Γερασοπούλου μάγεψε το Μπουένος Άιρες και έγινε παγκόσμια πρωταθλήτρια τάνγκο

13:42ΑΠΟΨΕΙΣ

Η προσπάθεια για «ήρεμα νερά», οδηγεί - χωρίς εξαίρεση - στον γκρεμό

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Το χρονικό της επίθεσης στη Λειψία και η κρίση στις σχέσεις Βερολίνου-Μόσχας - 200 υβριδικές επιθέσεις της Ρωσίας στην Ευρώπη σε 4 χρόνια

13:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου: Πληρωμές σε δύο ημερομηνίες – Πότε θα φανούν τα χρήματα

13:22ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

 Στην κορυφή της Ευρώπης το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης - Στους 6 φιναλίστ για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Μουσείων

13:15ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στον Γουδουρά Λασιθίου – Πού εντοπίζεται το επίκεντρο

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Ελεγχόμενη έκρηξη στο ύποπτο αντικείμενο που εντοπίστηκε στην Φιλελλήνων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:26ΚΑΙΡΟΣ

Από τα 38αρια στην αστάθεια: Έρχεται αλλαγή του καιρού με καταιγίδες, χαλάζι και πτώση της θερμοκρασίας – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

13:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έλενα Ακρίτα: Καταψηφίστηκε η υποψηφιότητά της για αντιπρόεδρος στη Βουλή

11:35TRAVEL

Όλοι θέλουν να ζουν εκεί – Η καλύτερη πόλη στον κόσμο είναι ευρωπαϊκή

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί έφυγε τελικά η πολύτεκνη οικογένεια από τη Φουρνά; «Οικογενειακή ευκαιρία», λέει η δασκάλα - «Bullying και μποϊκοτάζ» καταγγέλλει η μητέρα

13:44ΚΟΣΜΟΣ

Από την Ελλάδα στην κορυφή του κόσμου: Η Ναΐμα Γερασοπούλου μάγεψε το Μπουένος Άιρες και έγινε παγκόσμια πρωταθλήτρια τάνγκο

10:21ΕΛΛΑΔΑ

Ιμπραήμ Καλίν: Ο αρχηγός της τουρκικής MIT επισκέφθηκε μυστικά την Αθήνα την περασμένη εβδομάδα - Με ποιους συναντήθηκε, τι συζήτησε

10:17ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Μαρουσάκη: Απότομη μεταβολή του καιρού από το απόγευμα με ισχυρές μπόρες και καταιγίδες – Πότε έρχονται θυελλώδεις άνεμοι

10:05ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Ανεξάρτητος βουλευτής ζητά την επαναφορά της θανατικής ποινής για την υπόθεση με το βρέφος

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Φουρνά Ευρυτανίας: «Το παιδί μας δέχθηκε ισχυρό bullying - Δεν μας στήριξε η τοπική κοινωνία, ζούσαμε με αρουραίους»

13:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου: Πληρωμές σε δύο ημερομηνίες – Πότε θα φανούν τα χρήματα

11:56ΕΛΛΑΔΑ

«Άνοιξε το μέτωπο, διάσπαρτες κατοικίες στην περιοχή»: Συναγερμός για μεγάλη φωτιά στην Κάρυστο

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Σύβοτα: Στόλισαν χριστουγεννιάτικο δέντρο σε σκάφος ενώ έκαναν διακοπές - «113 ημέρες ακόμη»

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Το χρονικό της επίθεσης στη Λειψία και η κρίση στις σχέσεις Βερολίνου-Μόσχας - 200 υβριδικές επιθέσεις της Ρωσίας στην Ευρώπη σε 4 χρόνια

13:07ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Συνελήφθησαν οι γονείς δύο ανήλικων παιδιών - Στο επίκεντρο οι συνθήκες διαβίωσης

12:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Είστε τραμπούκος» - «Χυδαιότητα που δεν θα γίνει ανεκτή»: Επεισόδιο Κωνσταντοπούλου και Κουκουλόπουλου στη Βουλή

14:18ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νεκρή 76χρονη λουόμενη στις Αλυκές - Έτρεξαν να τη σώσουν εργαζόμενοι - Δεν είχε ξεκινήσει η ναυαγοσωστική κάλυψη

12:17ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στα Σπάτα - Καίγεται κοντέινερ εντός καταυλισμού

13:08ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ερντογάν ανεβάζει τους τόνους: «Η Ελλάδα να σταματήσει να εξοπλίζει τα νησιά του Αιγαίου»

12:27ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Μαζιώτης: Αποφυλακίζεται ύστερα από 14 χρόνια στη φυλακή συν έξι χρόνια εργασίας - Ήταν έγκλειστος για την οργάνωση «Επαναστατικός Αγώνας»

11:58ΕΛΛΑΔΑ

Απατεώνες «έσπασαν» σε μικροποσά πάνω από 650.000 ευρώ - Τι ερευνά η Αρχή για το ξέπλυμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ