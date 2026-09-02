Ηράκλειο: Ραντεβού για… ξύλο μεταξύ 14χρονων – Συνελήφθησαν 5 γονείς

Το ραντεβού είχε κλειστεί. Ο σκοπός ήταν ξεκάθαρος: Ξυλοδαρμός. Η συνάντηση πέντε 14χρονων στο Ηράκλειο μετετράπη σε συμπλοκή, με έναν ανήλικο τραυματία και πέντε γονείς να συλλαμβάνονται.

Το περιστατικό σημειώθηκε πριν από λίγα εικοσιτετράωρα στον προαύλιο χώρο σχολείου της πόλης, όπου οι ανήλικοι συναντήθηκαν έχοντας, σύμφωνα με τις πληροφορίες, προσυμφωνήσει τη μεταξύ τους αντιπαράθεση.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ένας από τους 14χρονους τραυματίστηκε ελαφρά. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους, χωρίς να προκύπτει ότι η κατάστασή του εμπνέει ανησυχία.

Το περιστατικό τέθηκε υπό διερεύνηση από την Ελληνική Αστυνομία, με τις Αρχές να προχωρούν στη σύλληψη των πέντε γονέων των ανηλίκων που συμμετείχαν στο επεισόδιο.