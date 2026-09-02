Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο

Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Λάκκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο Αττικής, πλησίον των συρμών του προαστιακού σιδηρόδρομου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 9 το βράδυ της Τετάρτης και για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχής εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας .

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.

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