Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία
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Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Λάκκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο Αττικής, πλησίον των συρμών του προαστιακού σιδηρόδρομου.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 9 το βράδυ της Τετάρτης και για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.
Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχής εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας .
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.
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