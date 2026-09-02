Φωτιά στη Φλώρινα: Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Snapshot Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης σε δασική έκταση στην περιοχή Κρυσταλλοπηγή Φλώρινας.

Εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 20 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου της 8ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 2 αεροσκάφη.

Η φωτιά παραμένει ενεργή και η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς. Snapshot powered by AI

Μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους και σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Κρυσταλλοπηγή της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Παράλληλα, μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης σε δασική έκταση στην περιοχή Κρυσταλλοπηγή.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρου της 8ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 2 αεροσκάφη.

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