Φωτιά τώρα στο Καλέντζι Κορινθίας

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το βράδυ της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου για φωτιά που ξέσπασε σε ξερά χόρτα σε ελαιώνα στο Καλέντζι Κορινθίας.

Για την κατάσβεσή της στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 29 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα.