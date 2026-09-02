Φωτιά τώρα στο Καλέντζι Κορινθίας
Επί τόπου η Πυροσβεστική
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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το βράδυ της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου για φωτιά που ξέσπασε σε ξερά χόρτα σε ελαιώνα στο Καλέντζι Κορινθίας.
Για την κατάσβεσή της στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 29 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα.
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