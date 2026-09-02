Εορτολόγιο 3 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

Ποιους Αγίους τιμά η Εκκλησία στις 3 Σεπτεμβρίου

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Εορτολόγιο 3 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
ΕΛΛΑΔΑ
3'
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  • Στις 3 Σεπτεμβρίου η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Ιερομαρτύρων Ανθίμου και Αριστίωνος, του Αγίου Αρχοντίωνος, του Νεομάρτυρα Πολυδώρου και της Οσίας Φοίβης.
  • Τα ονόματα που γιορτάζουν την ημέρα αυτή περιλαμβάνουν Άνθιμο, Αριστίωνα, Αρχοντία, Πολυδώρα και Φοίβη.
  • Η Οσία Φοίβη ήταν διακόνισσα και αφοσιωμένη συνεργάτιδα του Αποστόλου Παύλου, η οποία αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη ως προστάτιδα και πνευματική αδελφή.
  • Ο Απόστολος Παύλος εμπιστεύτηκε στη Φοίβη την επιστολή του προς τους Ρωμαίους για να τη μεταφέρει στην Εκκλησία της Ρώμης με ασφάλεια.
  • Η Φοίβη διακρίθηκε για την αφοσίωση και την προστασία που παρείχε στον Απόστολο Παύλο κατά την ιεραποστολική του δράση.
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Αύριο Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Ιερομάρτυρος Ανθίμου επισκόπου, Ιερομάρτυρος Αριστίωνος επισκόπου, Αγίου Αρχοντίωνος μάρτυρος, Νεομάρτυρος Πολυδώρου Νέας Εφέσου, Οσίας Φοίβης μάρτυρος.

Γιορτάζεται επίσης η Ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης.

Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι τα εξής:

  • Άνθιμος, Άνθιμη, Αριστέα,Αρίστη, Αριστίων, Αριστίωνας, Αριστέας
  • Αρχοντής, Αρχοντίων, Αρχοντίωνας, Αρχοντία,Αρχοντή, Αρχοντούλα, Αρχόντισσα, Αρχόντω
  • Πολύδωρος, Πολύδωρας, Πόλης, Πολυδώρης,Πόλη, Πολυδώρα, Πόλα, Πολυδώρη
  • Φοίβος, Φοίβη

Οσία Φοίβη η διακόνισσα

Η μνήμη της Αγίας Φοίβης αναφέρεται επιγραμματικά στο «Μικρόν Ευχολόγιον ή Αγιασματάριον» έκδοση «Αποστολικής Διακονίας» 1956, χωρίς άλλες πληροφορίες. Πουθενά άλλου δεν αναφέρεται η μνήμη της αυτή τη μέρα. Μάλλον όμως πρόκειται για την Αγία Φοίβη που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην «Προς Ρωμαίους.

Η Φοίβη ήταν εξαίρετη ψυχή με πολλά πνευματικά ενδιαφέροντα. Γι’ αυτό και όταν ο Απόστολος Παύλος επισκέφτηκε τις Κεγχρεές, στην Κόρινθο, και κήρυξε τη νέα διδαχή, τη διδαχή του Χριστού, η ευγενής Φοίβη προσκολλήθηκε στον κήρυκα του Χριστού με αφοσίωση. Με τέτοια μάλιστα αφοσίωση, όση η Λυδία στους Φιλίππους και όση η Πρίσκιλλα στην Κόρινθο. Και έγινε μια ακούραστη συνεργάτρια του μεγάλου Αποστόλου στην ιεραποστολή, μέσα στον γυναικείο κόσμο.

Η Φοίβη είναι η πρώτη γυναίκα που αναφέρεται σαν Διακόνισσα στην Καινή Διαθήκη. Ήταν ένα υπούργημα που της εμπιστεύτηκε ο Απόστολος του Χριστού. Και φάνηκε αντάξια στην σχετική αποστολή. Ανταποκρίθηκε απόλυτα στις προσδοκίες του πνευματικού της Διδασκάλου με αποτέλεσμα να πάρει εξέχουσα θέση στην καρδιά του, που χτυπούσε αδιάκοπα για το Χριστό.

Ο Απόστολος Παύλος περιέβαλε την πιστή και αφοσιωμένη του συνεργάτρια της Εκκλησίας των Κεγχρεών με μεγάλη εμπιστοσύνη. Μπορούσε να της εμπιστευτεί όλο του τον κόπο και μόχθο για το Ευαγγέλιο του Χριστού. Και το απέδειξε αυτό έμπρακτα. Έτσι, όταν έγραψε στην Κόρινθο την επιστολή του «προς Ρωμαίους» και χρειάσθηκε να τη στείλει στην Εκκλησία της Ρώμης, στα χέρια της Φοίβης την εμπιστεύτηκε. Σ’ αυτήν ανέθεσε να μεταφέρει τον πνευματικό αυτό θησαυρό στους χριστιανούς της Ρώμης. Και εκείνη τη μετέφερε με ασφάλεια.

Λίγες ψυχές έδειξαν μεγάλη, απεριόριστη αφοσίωση στον Απόστολο Παύλο. Και ανάμεσα σ’ αυτές τις λίγες εξαίρετη θέση κατέχει και η καλή Άγια Φοίβη. Όταν μάλιστα ο πνευματικός της Διδάσκαλος διακινδύνευσε στις Κεγχρεές από τους εχθρούς τού Ευαγγελίου, αυτήν τον προστάτεψε. Τον ασφάλισε απόλυτα από κάθε κίνδυνο. Και ο Απόστολος αυτός του Χριστού σημείωσε αυτήν την πράξη της συνεργάτριάς του. Τη σημείωσε στην «προς Ρωμαίους» επιστολή του. Έγραψε εκεί: «…καὶ γὰρ αὐτὴ προστάτις πολλῶν ἐγενήθη καὶ αὐτοῦ ἐμοῦ» (Ρωμ. ιστ, 2). Σ’ αυτήν την ίδια επιστολή την αποκαλεί και αδελφή του, πνευματική του αδελφή.

Μια εξαίρετη συνεργάτρια του μεγάλου Αποστόλου των Εθνών, λοιπόν η Φοίβη. Συνεργάτρια με ένα μήνυμα σε όλες τις ψυχές: Να φιλοδοξήσουν να γίνουν κι αυτές συνεργάτριες των κηρύκων του Ευαγγελίου, που βαδίζουν στα ίχνη του Αποστόλου Παύλου και μοχθούν κι αυτοί στην διακονία της ιεραποστολής.

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