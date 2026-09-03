Κτηνωδία στην Αχαΐα: Πυροβόλησε και σκότωσε σκύλο επειδή τον ενοχλούσε

Snapshot Ένας 50χρονος άνδρας στην Κλειτορία Αχαΐας πυροβόλησε και σκότωσε έναν αδέσποτο σκύλο με νόμιμη κυνηγετική καραμπίνα.

Ο δράστης συνελήφθη μετά από καταθέσεις αυτόπτων μαρτύρων και αστυνομική έρευνα.

Στο όχημά του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 22 φυσίγγια, μία θήκη όπλου και τρία κυνηγετικά όπλα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα με ποινή κάθειρξης έως 10 έτη και υψηλό χρηματικό πρόστιμο.

Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 50.000 ευρώ και κατασχέθηκε το όπλο που χρησιμοποιήθηκε. Snapshot powered by AI

Κτηνωδία σημειώθηκε στην περιοχή της Κλειτορίας στην Αχαΐα το μεσημέρι της Τρίτης 1 Σεπτεμβρίου, όπου άνδρας σκότωσε έναν σκύλο με κυνηγετική καραμπίνα.

Ο 50χρονος δράστης προσπάθησε να κρυφτεί, αλλά τελικά ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη.

Όπως ανέφερε ο ίδιος ο 50χρονος από την Κλειτορία Αχαΐας, ενοχλήθηκε από τον σκύλο, που ήταν αδέσποτος. Έτσι, πήρε μία κυνηγετική καραμπίνα που διέθετε νόμιμα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, και πυροβόλησε σκοτώνοντας το άτυχο ζώο. Στο περιστατικό υπήρχαν αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι και κατέθεσαν το γεγονός στην αστυνομία. Κατά την έρευνα στο όχημά του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 22 φυσίγγια, καθώς και μία θήκη μεταφοράς κυνηγετικού όπλου. Επιπλέον, κατασχέθηκαν τρία κυνηγετικά όπλα.

Οι αρχές άρχισαν να τον αναζητούν και τον ταυτοποίησαν. Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, αδίκημα που τιμωρείται με ποινή κάθειρξης έως 10 έτη και υψηλό χρηματικό πρόστιμο. Παράλληλα με την ποινική διαδικασία, οι αρμόδιες Αρχές προχωρούν στην επιβολή του προβλεπόμενου διοικητικού προστίμου, το οποίο ανέρχεται σε 50.000 ευρώ, ενώ κατασχέθηκε και το όπλο που χρησιμοποιήθηκε για την επίθεση.