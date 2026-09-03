Φωτιά τώρα στην Φλώρινα: Καλύτερη η εικόνα της πυρκαγιάς
Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Κρυσταλλοπηγή Φλώρινας, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη για να περιορίσουν την έκταση μακριά από τους οικισμούς
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- Η δασική πυρκαγιά στην Κρυσταλλοπηγή Φλώρινας παρουσιάζει σημαντική βελτίωση, παρά το γεγονός ότι παραμένει σε εξέλιξη.
- Στην κατάσβεση συμμετέχουν 42 πυροσβέστες με 13 οχήματα, δύο ομάδες δασοκομάντος και εναέρια μέσα, όπως τρία αεροσκάφη Air Tractors και ένα ελικόπτερο.
- Η φωτιά καίει σε δυσπρόσιτη περιοχή, γεγονός που δυσκολεύει την προσέγγιση των επίγειων δυνάμεων, αλλά οι συνεχείς ρίψεις νερού βελτίωσαν την κατάσταση.
- Οι κάτοικοι της Κρυσταλλοπηγής απομακρύνθηκαν προληπτικά μέσω του 112, αλλά επέστρεψαν με ασφάλεια αφού η πυρκαγιά περιορίστηκε και δεν απειλούσε πια τον οικισμό.
Βελτιωμένη είναι η εικόνα της δασικής πυρκαγιάς που ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου, σε δύσβατη δασική περιοχή στην Κρυσταλλοπηγή Φλώρινας.
Με το πρώτο φως της ημέρας, η επιχείρηση κατάσβεσης πέρασε σε νέα φάση, με τη συνδρομή και εναέριων μέσων, στο πεδίο επιχειρούν από 42 πυροσβέστες με 13 οχήματα, ενώ καθοριστική είναι η συμβολή δύο ομάδων δασοκομάντος της 8ης ΕΜΟΔΕ από την Κοζάνη. Από νωρίς το πρωί, τρία αεροσκάφη τύπου Air Tractors και ένα ελικόπτερο πραγματοποιούν συνεχείς στοχευμένες ρίψεις νερού.
Η πυρκαγιά καίει σε πολύ μικρή έκταση εντός εξαιρετικά δύσβατου και δυσπρόσιτου σημείου, γεγονός που δυσχεραίνει την προσέγγιση των επίγειων τμημάτω