Φωτιά τώρα στην Φλώρινα: Καλύτερη η εικόνα της πυρκαγιάς

Snapshot Η δασική πυρκαγιά στην Κρυσταλλοπηγή Φλώρινας παρουσιάζει σημαντική βελτίωση, παρά το γεγονός ότι παραμένει σε εξέλιξη.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 42 πυροσβέστες με 13 οχήματα, δύο ομάδες δασοκομάντος και εναέρια μέσα, όπως τρία αεροσκάφη Air Tractors και ένα ελικόπτερο.

Η φωτιά καίει σε δυσπρόσιτη περιοχή, γεγονός που δυσκολεύει την προσέγγιση των επίγειων δυνάμεων, αλλά οι συνεχείς ρίψεις νερού βελτίωσαν την κατάσταση.

Οι κάτοικοι της Κρυσταλλοπηγής απομακρύνθηκαν προληπτικά μέσω του 112, αλλά επέστρεψαν με ασφάλεια αφού η πυρκαγιά περιορίστηκε και δεν απειλούσε πια τον οικισμό. Snapshot powered by AI

Βελτιωμένη είναι η εικόνα της δασικής πυρκαγιάς που ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου, σε δύσβατη δασική περιοχή στην Κρυσταλλοπηγή Φλώρινας.

Με το πρώτο φως της ημέρας, η επιχείρηση κατάσβεσης πέρασε σε νέα φάση, με τη συνδρομή και εναέριων μέσων, στο πεδίο επιχειρούν από 42 πυροσβέστες με 13 οχήματα, ενώ καθοριστική είναι η συμβολή δύο ομάδων δασοκομάντος της 8ης ΕΜΟΔΕ από την Κοζάνη. Από νωρίς το πρωί, τρία αεροσκάφη τύπου Air Tractors και ένα ελικόπτερο πραγματοποιούν συνεχείς στοχευμένες ρίψεις νερού.

Η πυρκαγιά καίει σε πολύ μικρή έκταση εντός εξαιρετικά δύσβατου και δυσπρόσιτου σημείου, γεγονός που δυσχεραίνει την προσέγγιση των επίγειων τμημάτω