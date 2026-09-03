Φλώρινα: Συνεχίζεται η μάχη με τη φωτιά στην Κρυσταλλοπηγή - Επιχειρεί ελικόπτερο

Snapshot Η φωτιά στην Κρυσταλλοπηγή Φλώρινας ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης σε δασική έκταση και συνεχίζεται η κατάσβεσή της.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 42 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων, 13 πυροσβεστικά οχήματα, ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη.

Οι επίγειες δυνάμεις ενισχύθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας λόγω παύσης πτήσεων των εναέριων μέσων.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ο Δήμος Φλώρινας συνδράμουν με υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Η Πολιτική Προστασία απέστειλε προληπτικά μηνύματα μέσω 112 για ενημέρωση και απομάκρυνση πολιτών από την ευρύτερη περιοχή. Snapshot powered by AI

Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Κρυσταλλοπηγή Φλώρινας, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη για να περιορίσουν την έκταση μακριά από τους οικισμούς.

Η φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης σε δασική έκταση και κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρου της 8ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 2 αεροσκάφη.

Κατά τις βραδινές ώρες και λόγω της παύσης στην πτήση των εναέριων μέσων, οι επίγειες δυνάμεις ενισχύθηκαν, με συνολικά 42 πυροσβέστες, δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 8ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 13 πυροσβεστικών οχημάτων να επιχειρούν όλο το βράδυ.

Με το πρώτο φως της ημέρας, έχει διατεθεί - μέχρι στιγμής- κι ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο προκειμένου να ενισχύσει την προσπάθεια των επίγειων δυνάμεων. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας κι ο Δήμος Φλώρινας, διαθέτοντας υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Μέσω του 112 εστάλησαν δύο μηνύματα από την Πολιτική Προστασία- το πρώτο χθες στις 21:15 για την ενημέρωση των πολιτών που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς και στις 2.50 τα ξημερώματα για την προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Κρυσταλλοπηγή, με κατεύθυνση προς Πρέσπες.

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