Σαλαμίνα: Συνελήφθη 61χρονος Ολλανδός - Παρενόχλησε σεξουαλικά 24χρονη
Ο 61χρονος προέβη σε πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα εις βάρος 24χρονης
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- Ένας 61χρονος Ολλανδός συνελήφθη στη Σαλαμίνα για σεξουαλική παρενόχληση 24χρονης.
- Η σύλληψη έγινε από στελέχη της Λιμενικής Αρχής Σαλαμίνας.
- Ο 61χρονος κατηγορείται για παράβαση του άρθρου 337 του Ποινικού Κώδικα.
- Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή Βουρκάρι της Σαλαμίνας.
- Η προανάκριση διενεργείται από το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Σαλαμίνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.
Συνελήφθη το πρωί της Κυριακής ένας 61χρονος Ολλανδός στη Σαλαμίνα, για σεξουαλική παρενόχληση 24χρονης.
Ειδικότερα, στελέχη της Λιμενικής Αρχής της Σαλαμίνας προχώρησαν στη σύλληψη του 61χρονου, για παράβαση του άρθρου 337 του Π.Κ..
Ο 61χρονος προέβη σε πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα εις βάρος 24χρονης ημεδαπής, στην περιοχή Βουρκάρι.
Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση διενεργείται από το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Σαλαμίνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.
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