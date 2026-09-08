Διακοπές νερού την Τρίτη (8/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Σωκράτους και Χατζοπούλου
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:25 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
«Σπίτι μου 3»: Ακίνητα έως 300.000€ με φθηνά δάνεια έως 230.000€
06:56 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 8 Σεπτεμβρίου
06:52 ∙ LIFESTYLE