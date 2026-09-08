Ρώμη: Έπεσαν οι υπογραφές για τις Bergamini - Πότε παραλαμβάνει η Ελλάδα τις φρεγάτες

Στη Ρώμη επισφραγίστηκε η απόκτηση δύο φρεγατών FREMM (κλάσης Bergamini) από την Ιταλία, με τους υπουργούς Άμυνας Νίκο Δένδια και Γκουίντο Κροσέτο να ορίζουν την παράδοση των πλοίων για το 2028 και το 2029

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ρώμη: Έπεσαν οι υπογραφές για τις Bergamini - Πότε παραλαμβάνει η Ελλάδα τις φρεγάτες
ΕΛΛΑΔΑ
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Τα χέρια έδωσαν στη Ρώμη ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Ιταλός ομολογός του Γκουίντο Κροσέτο, κλείνοντας οριστικά τη διακρατική συμφωνία των 460 εκατομμυρίων ευρώ για την ένταξη δύο φρεγατών FREMM κλάσης Bergamini στον ελληνικό στόλο.

Η Εφαρμοστική Ρύθμιση επικυρώθηκε από τις αρμόδιες διευθύνσεις εξοπλισμών των δύο χωρών, ενώ η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, με τους στρατηγό Δημήτριο Χούπη και αντιναύαρχο Δημήτριο Ελευθέριο Κατάρα, έδωσε το παρών επισφραγίζοντας το επιχειρησιακό σκέλος.

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Η υπογραφή της εφαρμοστικής ρύθμισης για την απόκτηση των φρεγατών Fremm κλάσης Bergamini

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η πρώτη φρεγάτα, η Carlo Bergamini, αναμένεται στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2028, με τη Fasàn να ακολουθεί το πρώτο εξάμηνο του 2029. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με τη Fincantieri για τις απαραίτητες παρεμβάσεις στα πλοία, καθώς η Αθήνα εξετάζει ανοιχτά την προοπτική απόκτησης ακόμα δύο μονάδων του ίδιου τύπου.

Πριν από την υπογραφή της Εφαρμοστικής Ρύθμισης, ο κ. Δένδιας και ο κ. Κροσέτο είχαν συνάντηση στο υπουργείο Άμυνας της αιώνιας πόλης, κατά την οποία συζήτησαν τη στενή συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα της άμυνας και τις τελευταίες εξελίξεις στις περιοχές κοινού ενδιαφέροντος.

Μετά τη λήξη της συνάντησης, ο κ. Δένδιας, σε δηλώσεις του προς τον Τύπο, τόνισε:

«Στις 29 Σεπτεμβρίου του 2025, στην Λα Σπέτσια, με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας και της Δήλωσης Προθέσεων, αποτυπώσαμε την κοινή βούληση της Ελλάδας και της Ιταλίας για μία συνεργασία στρατηγικού και επιχειρησιακού αποτυπώματος. Σήμερα, οικοδομούμε πάνω σε αυτά τα θεμέλια. Η πρώτη φρεγάτα FREMM, η Carlo Bergamini, προβλέπεται να μεταβιβαστεί στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2028 και η Fasàn το πρώτο εξάμηνο του 2029. Αλλά το ζητούμενο, για την Ελλάδα και την Ιταλία, δεν είναι μόνον η μεταβίβαση των δύο φρεγατών. Είναι η στενή συνεργασία, είναι η αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύος, είναι η ιταλική συνεργασία στην προσαρμογή του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού στις απαιτήσεις της νέας εποχής.

Οι FREMM είναι μονάδες υψηλών προδιαγραφών και με τις αλλαγές που θα επιφέρουμε και ήδη συζητάμε με την εταιρεία που τις έχει κατασκευάσει, τη Fincantieri, θα τις καταστήσουμε πανίσχυρες. Μαζί με τις FDI και τις ΜΕΚΟ θα είναι ο πυρήνας ισχύος του ελληνικού στόλου στην νέα εποχή.

Όπως ξέρετε, είμαι εδώ για να συζητήσω και την ευρύτερη συνεργασία με την Ιταλία. Κατ' αρχήν, τη δυνατότητα πρόσκτησης άλλων δύο μονάδων FREMM και, επίσης, την κοινή θεώρηση των πραγμάτων. Η Ελλάδα και η Ιταλία είναι ναυτικά έθνη, μοιράζονται τον ίδιο ζωτικό, θαλάσσιο χώρο στην κεντρική και ανατολική Μεσόγειο, από κοινού, έχουμε περίπου το 90% του ευρωπαϊκού εμπορικού στόλου. Η κοινή γεωγραφία, άρα, μας δημιουργεί και μία κοινή ευθύνη. Για την ασφάλεια των θαλάσσιων οδών, για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, για την προστασία των εμπορικών και ενεργειακών ροών και τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής μας. Η σημερινή, επίσης συμφωνία, υπηρετεί μία αντίληψη την οποία έχουμε, η οποία αφορά την εμπλοκή των ελληνικών ναυπηγείων και της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, του ελληνικού αμυντικού οικοσυστήματος, την προσαρμογή των νέων συστημάτων που αποκτά η πατρίδα μας. Η διάσταση είναι οργανικό στοιχείο της ατζέντας 2030, ώστε η τεχνογνωσία να παραμένει στη χώρα και να δημιουργεί ελληνικό, εθνικό παραγωγικό κεφάλαιο.

Καταλήγοντας, θα ήθελα να πω ότι η σημερινή συμφωνία εγγράφεται σε μία συνεπή πορεία στρατηγικής σύνδεσης Ελλάδας και Ιταλίας. Είναι μία πορεία συνεπής. Το 2020 οριοθετήσαμε τις θαλάσσιες ζώνες μας, εδραιώνοντας τη σχέση μας στο διεθνές δίκαιο και στο διεθνές δίκαιο για το δίκαιο της θάλασσας. Ήμουν πολύ περήφανος που υπέγραψα, τότε, αυτήν την συμφωνία ως υπουργός Εξωτερικών. Και το 2025, μαζί με τον αγαπητό υπουργό Γκουίντο Κροσέτο, στη Λα Σπέτσια, διαμορφώσαμε το πλαίσιο της νέας στρατηγικής μας συνεργασίας στο επίπεδο της άμυνας. Σήμερα, εδώ στη Ρώμη, προσδίδουμε περιεχόμενο στη συμφωνία αυτή που κάναμε στην Λα Σπέτσια. Κύριε υπουργέ, αγαπητέ Γκουίντο, σε ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη, τη σοβαρότητα και τη συνοχή. Από την Λα Σπέτσια μέχρι τη Ρώμη, τιμήσαμε τον λόγο μας. Σήμερα, ο λόγος αυτός γίνεται συγκεκριμένη δέσμευση».

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