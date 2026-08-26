Είναι επίσημο: Συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας για αγορά 2 φρεγατών Bergamini

Η πρώτη μεταχειρισμένη ιταλική φρεγάτα -όμοια με τις γαλλικές Fremm- Carlo Bergamini θα μεταβιβαστεί στην Ελλάδα το 2028 και η δεύτερη, πρόκειται για την ιταλική φρεγάτα Fasan, θα παραδοθεί στην Ελλάδα το 2029 - Στις 8 Σεπτεμβρίου υπογράφεται η συμφωνία από Δένδια -Κροσέτο

Μάκης Πολλάτος

Είναι επίσημο: Συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας για αγορά 2 φρεγατών Bergamini
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  • Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026 θα υπογραφεί στη Ρώμη η Εφαρμοστική Ρύθμιση για την απόκτηση δύο ιταλικών φρεγατών τύπου FREMM από την Ελλάδα.
  • Η ρύθμιση καθορίζει τους νομικούς, οικονομικούς και τεχνικούς όρους της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της αξίας και του χρονοδιαγράμματος παράδοσης των πλοίων.
  • Η πρώτη φρεγάτα Carlo BERGAMINI (F-590) θα μεταβιβαστεί στο πρώτο εξάμηνο του 2028 και η δεύτερη Virginio FASAN (F-591) στο πρώτο εξάμηνο του 2029.
  • Περιλαμβάνεται υποστήριξη για τη διασφάλιση επιχειρησιακής διαθεσιμότητας και εγχώρια βιομηχανική συμμετοχή μέσω ελληνικών ναυπηγείων.
  • Η πρόσκτηση των φρεγατών FREMM ενισχύει σημαντικά τις δυνατότητες του Πολεμικού Ναυτικού στην προστασία της κυριαρχίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
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Η Εφαρμοστική Ρύθμιση (Implementing Arrangement) μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα πρόσκτησης δύο ιταλικών φρεγατών τύπου FREMM (κλάσης Bergamini), πρόκειται να υπογραφεί την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026 στη Ρώμη, παρουσία του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, του Ιταλού ομολόγου του Γκουίντο Κροσέτο (Guido Crosetto) και των Αρχηγών Ναυτικού των δύο χωρών.

Η Εφαρμοστική Ρύθμιση θα υπογραφεί από τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και την αντίστοιχη ιταλική Διεύθυνση Εξοπλισμών, σε υλοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) και της Δήλωσης Προθέσεων για την απόκτηση των ιταλικών Φρεγατών τ. FREMM, που υπογράφηκαν στις 29 Σεπτεμβρίου 2025, στη Λα Σπέτσια της Ιταλίας, κατά τη συνάντηση του κ. Δένδια με τον κ. Κροσέτο.

Με την Εφαρμοστική Ρύθμιση οριστικοποιούνται οι νομικοί, οικονομικοί και τεχνικοί όροι της αγοράς των δύο πρώτων φρεγατών τύπου FREMM (κλάσης Bergamini).

Συγκεκριμένα καθορίζεται:

• Η αξία των δύο πλοίων στην υφιστάμενη κατάσταση και το χρονοδιάγραμμα μεταβίβασης και ένταξης των πλοίων στο Πολεμικό Ναυτικό (Carlo BERGAMINI (F-590): Πώληση/μεταβίβαση εντός του πρώτου εξαμήνου του 2028 - Virginio FASAN (F-591): Πώληση/μεταβίβαση εντός του πρώτου εξαμήνου του 2029).

• Η αρχική και εν συνεχεία υποστήριξη για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής διαθεσιμότητας των μονάδων.

• Η εγχώρια βιομηχανική συμμετοχή, με την εμπλοκή ελληνικών ναυπηγείων στις εργασίες συντήρησης και προσαρμογής νέων συστημάτων στα πλοία.

Η πρόσκτηση των δύο φρεγατών τ. FREMM, με δυνατότητα πρόσκτησης επιπλέον πλοίων μελλοντικά, μαζί με τις τέσσερις φρεγάτες τ. FDI και τον εκσυγχρονισμό των φρεγατών τ. MEKO, δημιουργεί ένα Πολεμικό Ναυτικό με Μονάδες Κρούσης υψηλών δυνατοτήτων, που διαφυλάσσουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, τόσο στο Αιγαίο Πέλαγος όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Όπως πληροφορείται το Newsbomb, το συνολικό κόστος αγοράς και των δύο φρεγατών, στη διαμόρφωση με την οποία θα αποκτηθούν, ανέρχεται περίπου στα 467 εκατ. ευρώ.

Το ποσό αυτό αφορά τις φρεγάτες όπως παραδίδονται, ενώ στη συνέχεια θα απαιτηθεί η προσθήκη ορισμένων επιπλέον συστημάτων ελληνικού ενδιαφέροντος, προκειμένου να προσαρμοστούν πλήρως στις επιχειρησιακές ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων.

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