Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Κανδήλι Μεγάρων

Snapshot Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Κανδήλι Μεγάρων.

Στην κατάσβεση συμμετείχαν 115 πυροσβέστες, 38 οχήματα, 5 ομάδες πεζοπόρων, 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα.

Υδροφόρες ΟΤΑ συνέδραμαν στις προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς. Snapshot powered by AI

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε δασική έκταση στην περιοχή Κανδήλι στα Μέγαρα, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Για την κατάσβεση επιχείρησαν 115 πυροσβέστες με πέντε ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 38 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, ενώ συνέδραμαν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Μάνδρας - Κανδηλίου

Νωρίτερα, δόθηκε εντολή από την Τροχαία για διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Μάνδρας - Κανδηλίου, στο ρεύμα προς Πεδίο Βολής Κανδηλίου.

Η κυκλοφορία διακόπηκε από το ύψος της κατάσβεσης ΧΑΕ-ΧΟΝ (Μελετάκι), με τις αρχές να συνιστούν στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας.

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