Διακοπές νερού την Τετάρτη (9/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.

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Διακοπές νερού την Τετάρτη (9/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

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