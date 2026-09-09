Θεσσαλονίκη: Καθαρίστρια στο «Παπανικολάου» έκλεβε επί 15 χρόνια νοσοκομειακό υλικό

Snapshot Μια 41χρονη καθαρίστρια στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» κατηγορείται για υπεξαίρεση νοσοκομειακού υλικού.

Η κλοπή υλικού, όπως σεντόνια, είδη καθαρισμού, χαρτικά και τρόφιμα, φέρεται να διήρκησε 15 χρόνια.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας-Χορτιάτη. Snapshot powered by AI

Μια 41χρονη που εργαζόταν ως υπάλληλος καθαρισμού στο «Παπανικολάου», στη Θεσσαλονίκη, κατηγορείται για υπεξαίρεση υλικού από το νοσοκομείο.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι η 41χρονη η οποία εργαζόταν στο νοσοκομείο ως υπάλληλος καθαρισμού, τα τελευταία 15 χρόνια, ιδιοποιήθηκε παράνομα νοσοκομειακό υλικό (σεντόνια, είδη καθαρισμού, χαρτικά και τρόφιμα).

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας- Χορτιάτη.

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