Θεσσαλονίκη: Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. 50χρονος για διακίνηση ναρκωτικών

Snapshot Κατασχέθηκαν 284 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 3.490 ευρώ, κινητό τηλέφωνο και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Η σύλληψη έγινε μετά από πληροφορίες και έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Ο άνδρας έχει προηγούμενο ποινικό μητρώο για όπλα, ναρκωτικά, απειλή, σωματική βλάβη και εξύβριση.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη ενός 50χρονου προχώρησαν το μεσημέρι της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας φέρεται να είχε στην κατοχή του και να διακινούσε ακατέργαστη κάνναβη. Οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη του μετά από πληροφορίες και έρευνα, κατά την οποία συγκέντρωσαν και διασταύρωσαν στοιχεία για τη δράση του.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 284 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, τα οποία ήταν χωρισμένα σε δύο σακουλάκια.

Παράλληλα, οι αρχές βρήκαν 3.490 ευρώ σε μετρητά, ένα κινητό τηλέφωνο και μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Όπως αναφέρεται από την ΕΛ.ΑΣ., ο 50χρονος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις που αφορούν όπλα και ναρκωτικά, καθώς και για απειλή, σωματική βλάβη και εξύβριση.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.