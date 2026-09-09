Ιεράπετρα: Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 33χρονος τουρίστας μετά από παρ’ ολίγον πνιγμό

Snapshot Ένας 33χρονος Πολωνός τουρίστας νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου μετά από παρ’ ολίγον πνιγμό στην παραλία του Αγίου Ανδρέα στην Ιεράπετρα.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Ιεράπετρας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του.

Στο σημείο του περιστατικού επενέβησαν η Λιμενική Αρχή Ιεράπετρας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Την προανάκριση για τα αίτια του παρ’ ολίγον πνιγμού έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας. Snapshot powered by AI

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου νοσηλεύεται ένας 33χρονος υπήκοος Πολωνίας, μετά από περιστατικό παρ’ ολίγον πνιγμού που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην παραλία του Αγίου Ανδρέα, στην Ιεράπετρα.

Για το συμβάν ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Ιεράπετρας, ενώ στο σημείο κινητοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, o 33χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Ιεράπετρας και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, παραμένει νοσηλευόμενος στη ΜΕΘ.

Την προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας.

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