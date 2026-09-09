Σοβαρό τροχαίο στην Πάργα: Αγωνία για 31χρονο μοτοσικλετιστή που διασωληνώθηκε στο Θριάσιο

Snapshot Ένας 31χρονος μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε σοβαρά στην Πάργα όταν η μοτοσικλέτα του εξετράπη της πορείας της.

Ο τραυματίας διασωληνώθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του.

Λόγω της κρισιμότητας των τραυμάτων, μεταφέρθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο για περαιτέρω νοσηλεία.

Η Τροχαία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του τροχαίου ατυχήματος. Snapshot powered by AI

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με θύμα έναν 31χρονο μοτοσικλετιστή σημειώθηκε στην περιοχή της Πάργας, με αποτέλεσμα τον βαρύ τραυματισμό του.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο νεαρός οδηγός, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του, η οποία εξετράπη της πορείας της, προκαλώντας τον σοβαρό τραυματισμό του.

Ασθενοφόρο τον μετέφερε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή του, καθώς η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή.

Λόγω της κρισιμότητας των τραυμάτων του, αποφασίστηκε η διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αττικής. Ο 31χρονος μεταφέρθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται και παρακολουθείται από το ιατρικό προσωπικό.

Η Τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα.

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