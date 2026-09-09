Οδυσσέας Ιωάννου για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Δεν με κέρδισε τόσα χρόνια, σήμερα με νίκησε»

Snapshot Ο στιχουργός Οδυσσέας Ιωάννου αποχαιρέτησε συγκινητικά τον Γιώργο Μαζωνάκη μετά τον θάνατό του.

Ο Ιωάννου δεν είχε επιλέξει ποτέ να παίξει ένα συγκεκριμένο τραγούδι του Μαζωνάκη στο ραδιόφωνο για τρεις δεκαετίες.

Μετά την απώλεια του τραγουδιστή, άρχισε να τραγουδά συνεχώς αυτό το τραγούδι, το οποίο τον ακολουθεί παντού στην καθημερινότητά του.

Ο στιχουργός περιέγραψε ότι το τραγούδι τον συνοδεύει σε όλες τις δραστηριότητές του μετά την είδηση του θανάτου.

Συνοψίζοντας, ο Ιωάννου δήλωσε ότι ενώ ο Μαζωνάκης δεν τον είχε κερδίσει τόσα χρόνια, τώρα τον έχει νικήσει με το αποτύπωμά του. Snapshot powered by AI

Με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη ο στιχουργός Οδυσσέας Ιωάννου, λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή.

Ο Οδυσσέας Ιωάννου στάθηκε σε ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη που, όπως εξομολογείται, επί τρεις δεκαετίες δεν είχε επιλέξει ποτέ να παίξει στο ραδιόφωνο. Σήμερα, όμως, μετά την απώλεια του τραγουδιστή, δεν μπορεί να σταματήσει να το τραγουδά.

«Τριάντα χρόνια δεν το έπαιξα ποτέ στο ραδιόφωνο. Εδώ και τρεις ώρες το τραγουδάω συνέχεια. Εμμονικά, στο repeat», έγραψε χαρακτηριστικά.

Περιγράφοντας την καθημερινότητά του μετά την είδηση του θανάτου, σημείωσε πως το τραγούδι τον ακολουθεί σήμερα παντού.

«Περπατάω, πάω για δουλειές, παίρνω τα παιδιά, και συνέχεια τραγουδάω “τέσσερις πήγε - μου είπαν πάλι φύγε - φύγε από το μαγαζί”», ανέφερε.

Και έκλεισε την ανάρτησή του με μια φράση που αποτυπώνει με τον πιο λιτό τρόπο το αποτύπωμα που μπορεί να αφήσει ένας καλλιτέχνης στη μνήμη των ανθρώπων:

«Δεν με κέρδισε τόσα χρόνια, σήμερα με νίκησε».

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