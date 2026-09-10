Διακοπές νερού την Πέμπτη (10/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.

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Διακοπές νερού την Πέμπτη (10/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

  • ΑΘΗΝΑ (ΠΛ. ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ)
    Πατησίων και Σίφνου
  • ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ
    Ρίμινι και Ελ Αλαμέιν
  • ΠΕΙΡΑΙΑΣ
    Κολοκοτρώνη και Λεωφ. Βασ. Γεωργίου Α΄
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