Διακοπές νερού την Πέμπτη (10/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΑΘΗΝΑ (ΠΛ. ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ)
Πατησίων και Σίφνου
- ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ
Ρίμινι και Ελ Αλαμέιν
- ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Κολοκοτρώνη και Λεωφ. Βασ. Γεωργίου Α΄
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