Κρήτη: «Θεραπείες» χωρίς έλεγχο στο επίκεντρο – Γιατροί μιλούν για «κλινικοτρύπες» και «αλμπάνηδες»

Δύο πανεπιστημιακοί γιατροί του ΠΑΓΝΗ τοποθετούνται δημόσια για ένα ζήτημα που αγγίζει τον χώρο των αισθητικών παρεμβάσεων, αλλά και των λεγόμενων «θεραπειών» με βλαστοκύτταρα και Αναγεννητικής Ιατρικής.

Με αφορμή τον θάνατο του δημοφιλούς και αγαπητού τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, ο καθηγητής και διευθυντής της ΩΡΛ Κλινικής του ΠΑΓΝΗ Εμμανουήλ Προκοπάκης και η καθηγήτρια Αιματολογίας Ελένη Παπαδάκη ανοίγουν δημόσια τη συζήτηση για πράξεις και θεραπείες που, όπως υποστηρίζουν, πραγματοποιούνται χωρίς το απαιτούμενο θεσμικό και επιστημονικό πλαίσιο και μάλιστα σε κέντρα που δεν είναι καν αδειοδοτημένα.

Ο Εμμανουήλ Προκοπάκης, σε ιδιαίτερα αιχμηρή ανάρτησή του, κάνει λόγο για «κλινικοτρύπες και αλμπάνηδες», αναφέρεται σε Laser, υαλουρονικό, fillers και Botox, αλλά και σε μη πιστοποιημένες θεραπείες με βλαστοκύτταρα. Παράλληλα, θέτει ζήτημα ελέγχων και περιγράφει, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, περιστατικά επιπλοκών που καταλήγουν στο ΠΑΓΝΗ.

Στο ίδιο θέμα παρεμβαίνει και η Ελένη Παπαδάκη, με σαφώς πιο θεσμική και επιστημονική παρέμβαση, εστιάζοντας στις θεραπείες με «βλαστοκύτταρα» και στις μεθόδους «Αναγεννητικής Ιατρικής».

Η καθηγήτρια Αιματολογίας, η οποία είναι και γενική γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής, υπενθυμίζει ότι η επιστημονική κοινότητα έχει ήδη προειδοποιήσει δημόσια για τους κινδύνους από μη εγκεκριμένες κυτταρικές θεραπείες.

Μάλιστα, όπως αναφέρει, στις 27 Απριλίου 2026 η ΕΕΓΘΑΙ είχε οργανώσει στα Προπύλαια ημερίδα με τίτλο «Αλήθειες και Μύθοι για τις Κυτταρικές Θεραπείες: Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ασθενείς», απευθυνόμενη στο κοινό και στους δημοσιογράφους, ακριβώς για να αναδείξει τους κινδύνους από μη εγκεκριμένες θεραπείες.

Το ενδιαφέρον στην υπόθεση είναι ότι οι δύο παρεμβάσεις, από διαφορετική αφετηρία, συγκλίνουν σε ένα κοινό ερώτημα: ποιος ελέγχει τι προσφέρεται στους ασθενείς και με ποιο επιστημονικό και θεσμικό πλαίσιο;

Ελένη Παπαδάκη: «Ο ΕΟΦ ουδεμία έγκριση έχει δώσει για τέτοιου είδους θεραπείες»

Στην ανάρτησή της η καθηγήτρια Αιματολογίας Ελένη Παπαδάκη αναφέρει:

«Με αφορμή το θάνατο του αγαπημένου, άτυχου, τραγουδιστή

Με τον πιο ατυχή τρόπο αναδύθηκε το θέμα των παράνομων θεραπειών με "βλαστοκύτταρα" και μεθόδους "Αναγεννητικής Ιατρικής" σε μη-αδειοδοτημένα "Κέντρα" για το οποίο έχουμε επανειλημμένα τοποθετηθεί δημόσια αλλά και μέσω της Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής (ΕΕΓΘΑΙ) Hellenic Society of Gene Therapy and Regenerative Medicine της οποίας είμαι μέλος του ΔΣ.

Μάλιστα, στις 27 Απριλίου 2026 είχαμε - ως ΕΕΓΘΑΙ - οργανώσει ημερίδα “Αλήθειες και Μύθοι για τις Κυτταρικές Θεραπείες: Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ασθενείς” στα Προπύλαια για το κοινό και τους δημοσιογράφους για να επιστήσουμε την προσοχή στο κοινό και στην Πολιτεία για τους κινδύνους από μη-εγκεκριμένες θεραπείες.

Να σημειωθεί ακόμα μια φορά ότι ο ΕΟΦ ουδεμία έγκριση έχει δώσει για τέτοιου είδους θεραπείες και ό,τι σχετικό διαφημίζεται σε διάφορα Ιατρεία είναι παράνομο».

Εμμανουήλ Προκοπάκης: «Στη θέση του Μαζωνάκη θα μπορούσε να είναι η κορούλα σου ή ο γιος σου»

Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και η δημόσια τοποθέτηση του καθηγητή και διευθυντή της ΩΡΛ Κλινικής του ΠΑΓΝΗ Εμμανουήλ Προκοπάκη, ο οποίος επιλέγει πολύ πιο σκληρή γλώσσα για να περιγράψει, όπως υποστηρίζει, την κατάσταση στον χώρο των μη ελεγχόμενων θεραπειών.

Ο ίδιος κάνει λόγο για «κλινικοτρύπες και αλμπάνηδες», αναφέρεται σε πράξεις με Laser, υαλουρονικό, fillers και Botox, αλλά και σε θεραπείες με βλαστοκύτταρα, ενώ θέτει ευθέως ζήτημα ελέγχων από τους αρμόδιους φορείς.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι η αναφορά του ότι «στη θέση του Μαζωνάκη θα μπορούσε να είναι η κορούλα σου ή ο γιος σου», με την οποία επιχειρεί να αναδείξει, όπως ο ίδιος σημειώνει, ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο όσους αναζητούν αισθητικές παρεμβάσεις, αλλά δυνητικά κάθε οικογένεια που αναζητά λύση για ένα πρόβλημα υγείας ή εμφάνισης.

Ακολουθεί αυτούσια η ανάρτηση του Εμμανουήλ Προκοπάκη:

«Με αφορμή τον θάνατο του γνωστού τραγουδιστή Μαζωνάκη, ορισμένες σκέψεις.

Παντού στην Ελλάδα υπάρχουν ΜΗ αδειοδοτημένες «κλινικές» και διάφοροι ημιμαθείς, που πουλάνε διάφορες θεραπείες. Laser, που γίνονται από κοριτσάκια χωρίς την παραμικρή διαπιστευμένη εκπαίδευση ή από ιατρούς που δεν ξέρουν τίποτα από Laser. Υαλουρονικά, fillers, Botox, από άσχετους, σε ιατρεία χωρίς έλεγχο, από διάφορους αστείους. Θεραπείες μη πιστοποιημένες με βλαστοκύτταρα, για τα πάντα, από μαλλιά μέχρι αναγέννηση δέρματος. Όταν εμάς μας πήρε 12 χρόνια να πιστοποιήσουμε ανεπιτυχώς την χρήση βλαστοκυττάρων στις διαταραχές όσφρησης! Κι όταν η κοσμήτορας της ιατρικής και καθηγήτρια Αιματολογίας έχει κάνει ακόμα και ημερίδες επιμόρφωσης για να αντιμετωπίσει τους αλμπάνηδες!

Γεμάτα από κόσμο ινστιτούτα και οι αυτοσχέδιες κλινικοτρύπες παντού, κι εδώ στην Κρήτη φυσικά. Γιατροί που είδαν κι έπαθαν να πάρουν ειδικότητα, αυτοβαπτίζονται ειδήμονες σε «ειδικές» θεραπείες και κάνουν μπότοξ σε ότι κινείται, στο όνομα του κέρδους, αδιαφορώντας για τις επιπλοκές, οι οποίες παρεπιπτόντως έρχονται σε εμάς στο ΠαΓΝΗ. Επιπλοκές που δεν μαθαίνονται, διότι ποια γυναίκα πχ θα παραδεχτεί ότι έκανε υαλουρονικό και μπότοξ, ή αναίμακτη (!) ρινοπλαστική, αλλά νεκρώθηκε το πρόσωπό της; Και βλέπεις εκλεκτά μέλη της ηρακλειώτικης κοινωνίας, άτομα κατά τεκμήριο επιτυχημένα οικονομικώς, άτομα μορφωμένα, να παραδίδονται σε «ιατρικές» πράξεις επικίνδυνων αλμπάνιδων.

Κι ο ιατρικός σύλλογος Ηρακλείου τι κάνει; Δυστυχώς είναι θεσμικά αδύναμος, όσο κι αν υπάρχουν εξαίρετες μονάδες στην διοίκηση αυτού.

Σε ένα κράτος που ο καθένας είναι ό,τι δηλώσει, που ο ιατρός αμείβεται με 2.5 ευρώ την ώρα σε εφημερία το Σαββατοκύρισκο, που αδυνατούμε να λύσουμε στοιχειώδη προβλήματα της καθημερινής νοσοκομειακής πραγματικότητος, και που τα χειρουργεία στον δημόσιο τομέα υπολειτουργούν, όλα είναι πιθανά. Και όλα πολύ κοντά μας.

Έχω άδεια ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος εδώ και 36 χρόνια και είμαι καθηγητής πρώτης βαθμίδος και διευθυντής της μεγαλύτερης ΩΡΛ Κλινικής της νότιας Ελλάδος. Δεν έχει έρθει ποτέ, κανένας, να με ελέγξει! Πώς χειρουργώ; Είμαι επαρκής χειρουργικά; Τι φάρμακα δίνω; Γιατί τα δίνω; Εκπαιδεύω τους ειδικευόμενους και τους φοιτητές; Ακαδημαϊκά τι κάνω; Δημοσιεύω ή κάθομαι; Δίνω ομιλίες και μετεκπαιδεύομαι ή απλώς ψάχνω για να αράξω; Προάγω την γνώση ή εφευρίσκω θεραπείες κατά το δοκούν. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Σε ένα ΕΣΥ που πολύ απλά, θα έπρεπε να γράφουμε ότι κάνουμε και να κάνουμε ότι γράφουμε.

Στην θέση του Μαζωνάκη θα μπορούσε να είναι η παχύσαρκη κορούλα σου που κάνει θεραπείες αδυνατίσματος, αλλά και ο γιος σου που προσπαθεί να φτιάξει μυς στα γυμναστήρια. Αλλά και όλοι αυτοί που κανείς δεν τους είπε ότι η τοξίνη μποτιλίνουμ είναι χίλιες φορές πιο ισχυρή από το δηλητήριο του κροταλία και αυτοί που την χειρίζονται δεν πρέπει να είναι εμπειριστές ή ασκούμενοι μάγοι!».