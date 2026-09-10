Βόλος: 19χρονος χτύπησε τον πατέρα του με παλούκι και γροθιές - Τον έστειλε στο νοσοκομείο

Snapshot Ένας 19χρονος στον Βόλο χτύπησε τον πατέρα του με παλούκι και γροθιές, στέλνοντάς τον στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από το Δημαρχείο Βόλου.

Η αστυνομία συνέλαβε τον 19χρονο αυτοφώρως για επικίνδυνη ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη.

Η δίκη αναβλήθηκε για να οριστεί διερμηνέας, καθώς ο κατηγορούμενος δεν μιλά καλά ελληνικά.

Ο πατέρας παραμένει νοσηλευόμενος με σταθερή κατάσταση στο Νοσοκομείο Βόλου. Snapshot powered by AI

Θύμα άγριας βίας από τον 19χρονο γιο του, έπεσε ένας 43χρονος στον Βόλο, έξω από το δημαρχείο της πόλης, με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το gegonota.news, το περιστατικό συνέβη στη 1:30 τα ξημερώματα της Τρίτης 7 Σεπτεμβρίου, έξω από το Δημαρχείο Βόλου. Ο 19χρονος, για λόγο που δεν διαπιστώθηκε, χρησιμοποιώντας ένα παλούκι αλλά και τις γροθιές του, χτύπησε άγρια τον πατέρα του στα πλευρά.

Για το περιστατικό ειδοποιήθηκε η αστυνομία, η οποία συνέλαβε τον 19χρονο στο πλαίσιο του αυτοφώρου για το αδίκημα της επικίνδυνης ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης.

Ο νεαρός δράστης οδηγήθηκε σήμερα το μεσημέρι ενώπιον του Αυτοφώρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, η υπόθεση ωστόσο αναβλήθηκε σε ρητή δικάσιμο προκειμένου να διοριστεί διερμηνέας, καθώς ο 19χρονος δεν μιλά καλά Ελληνικά.

Όπως αναφέρθηκε κατά την διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ο πατέρας του φέρεται να εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Βόλου, με την κατάστασή του να είναι σταθερή.

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