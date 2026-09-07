Βόλος: 53χρονη φέρεται να έκλεβε τον εργοδότη της - Στο μικροσκόπιο και παλαιότερες καταγγελίες

Σύλληψη 53χρονης στον Βόλο για καταγγελλόμενη κλοπή χρημάτων από επαγγελματικό χώρο

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Βόλος: 53χρονη φέρεται να έκλεβε τον εργοδότη της - Στο μικροσκόπιο και παλαιότερες καταγγελίες
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Συνελήφθη 53χρονη στον Βόλο για καταγγελλόμενηφαίρεση 100 ευρώ από επαγγελματικό χώρο όπου εργαζόταν
  • Το χρηματικό ποσό βρέθηκε στην κατοχή της και επιστράφηκε στον ιδιοκτήτη του.
  • Η καταγγελία συνδέεται με παλαιότερες υποθέσεις κλοπών χρημάτων από τον ίδιο χώρο και την κατοικία του παθόντα.
  • Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για να διαπιστωθεί αν η 53χρονη εμπλέκεται σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.
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Στη σύλληψη μιας 53χρονης αλλοδαπής προχώρησαν το βράδυ του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου 2026 αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, έπειτα από καταγγελία για αφαίρεση χρηματικού ποσού από επαγγελματικό χώρο στον οποίο εργαζόταν.

Όπως προκύπτει από την καταγγελία που εξετάζουν οι Αρχές, το απόγευμα της ίδιας ημέρας η γυναίκα φέρεται να αφαίρεσε από τον συγκεκριμένο χώρο το ποσό των 100 ευρώ. Οι αστυνομικοί την εντόπισαν λίγη ώρα αργότερα και προχώρησαν στη σύλληψή της.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, στην κατοχή της 53χρονης βρέθηκε το χρηματικό ποσό που φέρεται να είχε αφαιρεθεί. Τα 100 ευρώ κατασχέθηκαν από τις Αρχές και στη συνέχεια επιστράφηκαν στον ιδιοκτήτη τους.

Την ίδια ώρα, η συγκεκριμένη καταγγελία φαίνεται να ανοίγει έναν ευρύτερο κύκλο ερευνών. Σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί στις αστυνομικές Αρχές, το περιστατικό δεν αποκλείεται να συνδέεται με παλαιότερες υποθέσεις αφαίρεσης χρημάτων, οι οποίες φέρεται να είχαν σημειωθεί σταδιακά σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, ακόμη και σε βάθος αρκετών ετών.

Οι καταγγελλόμενες αφαιρέσεις αφορούν χρηματικά ποσά τόσο από τον ίδιο επαγγελματικό χώρο όσο και από την κατοικία του παθόντα, γεγονός που έχει κινητοποιήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η έρευνα των αστυνομικών βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο να εξεταστούν όλα τα στοιχεία των καταγγελιών και να διαπιστωθεί αν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις που να συνδέουν τη 53χρονη με τα υπόλοιπα περιστατικά που έχουν καταγγελθεί.

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