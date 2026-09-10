Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις 13 Σεπτεμβρίου στην Καλλιθέα λόγω αγώνα δρόμου

Δείτε αναλυτικά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις 13 Σεπτεμβρίου στην Καλλιθέα λόγω αγώνα δρόμου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου θα ισχύσει πλήρης διακοπή κυκλοφορίας από τις 08:00 έως τις 13:30 σε συγκεκριμένες οδούς της Καλλιθέας λόγω του 7ου Ημιμαραθωνίου Καλλιθέας 2026.
  • Απαγορεύεται η στάση και στάθμευση οχημάτων από τις 06:00 έως τις 13:30 σε επιλεγμένα τμήματα των οδών Δοϊράνης, Ευριπίδου, Επαμεινώνδα, Λάμπρου Κατσώνη, Πεισιστράτους και Ν. Βότση.
  • Η ΕΛ.ΑΣ. συνιστά στους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση από τις περιοχές με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την αποφυγή προβλημάτων.
  • Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αφορούν τμήματα οδών όπως Βοηθητική οδός Λεωφ. Συγγρού, Σωκράτους, Ηρακλέους, Δημοσθένους, Λυσικράτους και άλλες.
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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν την Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου στην περιοχή της Καλλιθέας λόγω της διεξαγωγής του αγώνα δρόμου με την επωνυμία «7ος ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2026».

Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Α. Πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων κατά τις ώρες 08.00΄-13.30΄ στις κατωτέρω οδούς:

  • Βοηθητική οδός της Λεωφ. Συγγρού (παράδρομος), στο τμήμα της μεταξύ των οδών Λυσικράτους και Ευριπίδου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.
  • Σωκράτους, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Λυσικράτους και Ευριπίδου.
  • Ηρακλέους, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Λυσικράτους και Ευριπίδου.
  • Δημοσθένους, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σόλωνος και Ευριπίδου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
  • Δοϊράνης, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σόλωνος και Ευριπίδου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
  • Ευριπίδου, στο τμήμα της μεταξύ της βοηθητικής οδού της Λεωφ. Συγγρού (παράδρομος) και της οδού Επαμεινώνδα - Λάμπρου Κατσώνη.
  • Επαμεινώνδα - Λάμπρου Κατσώνη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Δοϊράνης και της παλαιάς Λεωφ. Ποσειδώνος και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Ν. Βότση, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Πεισιστράτους και της παλαιάς Λεωφ. Ποσειδώνος.
  • Λυσικράτους, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Επαμεινώνδα - Λάμπρου Κατσώνη και της Λεωφ. Συγγρού.
  • Ταγμ. Πλέσσα, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Επαμεινώνδα - Λάμπρου Κατσώνη και της Λεωφ. Συγγρού.
  • Αχιλλέως, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Επαμεινώνδα - Λάμπρου Κατσώνη και της Λεωφ. Συγγρού.

Β. Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων κατά τις ώρες 06.00΄-13.30΄ και στις δύο πλευρές των κατωτέρω οδών:

  • Δοϊράνης, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σόλωνος και Ευριπίδου.
  • Ευριπίδου, στο τμήμα της μεταξύ της βοηθητικής οδού της Λεωφ. Συγγρού (παράδρομος) και της οδού Επαμεινώνδα - Λάμπρου Κατσώνη.
  • Επαμεινώνδα - Λάμπρου Κατσώνη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Δοϊράνης και της παλαιάς Λεωφ. Ποσειδώνος.
  • Πεισιστράτους, στο τμήμα της μεταξύ της εισόδου του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος «Στ. Νιάρχος» και της οδού Επαμεινώνδα.
  • Ν. Βότση, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Πεισιστράτους και της παλαιάς Λεωφ. Ποσειδώνος.

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα.

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