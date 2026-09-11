Ρεκόρ Αυγούστου: Ελλάδα και Κύπρος οι top προορισμοί των Ισραηλινών

Snapshot Η Ελλάδα και η Κύπρος ήταν οι πιο δημοφιλείς προορισμοί για τους Ισραηλινούς τον Αύγουστο, με προτιμήσεις σε πόλεις όπως Αθήνα, Κρήτη, Ρόδος και Λάρνακα.

Τον Αύγουστο, το αεροδρόμιο Ben Gurion κατέγραψε αύξηση 20% στην επιβατική κίνηση, με περίπου 2,65 εκατομμύρια επιβάτες.

Η ισραηλινή αεροπορική εταιρεία El Al μετέφερε το 30% των επιβατών τον Αύγουστο, ακολουθούμενη από τις Israir, Arkia και Blue Bird.

Από τον Ιανουάριο, Ελλάδα και Κύπρος παραμένουν οι κορυφαίες επιλογές για ταξίδια από το Ισραήλ, με την Αθήνα και τη Λάρνακα να κατέχουν τις πρώτες θέσεις μεταξύ των πόλεων.

Άλλοι δημοφιλείς προορισμοί για τους Ισραηλινούς είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιταλία, το Ντουμπάι και το Παρίσι. Snapshot powered by AI

Ελλάδα, Κύπρος, Ιταλία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αναδείχθηκαν οι πιο δημοφιλείς προορισμοί για τους Ισραηλινούς, σύμφωνα με στοιχεία της Αρχής Αεροδρομίων του Ισραήλ, με βάσει την επιβατική κίνηση στο αεροδρομίου Ben Gurion.

Μεταξύ των πόλεων, η Αθήνα, η Κρήτη, η Ρόδος και η Λάρνακα ήταν εκείνες που προτιμήθηκαν σε Ελλάδα και Κύπρο.

Τον φετινό Αύγουστο το Ben Gurion κατέγραψε αυξημένη κατά 20% κίνηση σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινο μήνα, με περίπου 2.65 εκατομμύρια επιβάτες.

Από τις ισραηλινέ εταιρίες, για τον Αύγουστο ήταν η El Al, παίρνει τη μερίδα του λέοντος, καθώς μετέφερε περίπου 812.000 επιβάτες και κατέλαβε το 30% της αγοράς. Ακολουθούν η Israir με 345.000 επιβάτες και η Arkia με 323.000. Την τέταρτη θέση κατέλαβε η Blue Bird, η οποία εξυπηρετούσε περισσότερους από 228,000 επιβάτες και ήταν μπροστά από τη Wizz Air.

Σε ολόκληρη την περίοδο από τον Ιανουάριο, η Ελλάδα και η Κύπρος παραμένουν οι πιο περιζήτητες χώρες, ακολουθούμενες από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιταλία. Μεταξύ των πόλεων, η Αθήνα κατέχει την πρώτη θέση, ακολουθούμενη από τη Λάρνακα, το Ντουμπάι και το Παρίσι.