Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (8/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

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Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (8/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

8/10/2026 6:30:00 πμ8/10/2026 5:30:00 μμΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΙΛΙΟΥΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ - Β.ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ - ΑΛΕΞ.ΔΙΑΚΟΥ - ΦΛΕΒΑΣ ΡΟΥΒΙΚΩΝΟΣ - ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ - ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΗΡΩ ΚΩΝ/ΛΟΥ - ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ - ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ - ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ430Κατασκευές
8/10/2026 7:30:00 πμ8/10/2026 11:30:00 πμΧΑΙΔΑΡΙΟΥΣΩΚΡΑΤΟΥΣ - ΑΝΔΡΟΥ - ΚΥΚΛΑΔΩΝ431Κατασκευές
8/10/2026 8:00:00 πμ8/10/2026 11:00:00 πμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΒΟΥΡΝΑΖΟΥ απο κάθετο: ΤΣΟΧΑ έως κάθετο: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΠΑΝ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ έως κάθετο: ΒΟΥΡΝΑΖΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ1104Λειτουργία
8/10/2026 8:00:00 πμ8/10/2026 12:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΤΡΟΙΑΣ έως κάθετο: ΚΟΔΡΙΓΚΤΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΟΔΡΙΓΚΤΩΝΟΣ 12 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ1103Λειτουργία
8/10/2026 8:00:00 πμ8/10/2026 12:00:00 μμΝ.ΣΜΥΡΝΗΣΜονά οδός:ΟΜΗΡΟΥ απο κάθετο: ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ έως: ΟΜΗΡΟΥ 27 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ1309Κατασκευές
8/10/2026 8:00:00 πμ8/10/2026 12:00:00 μμΚΑΛΛΙΘΕΑΣΖυγά οδός:ΣΑΠΦΟΥΣ απο : ΣΑΠΦΟΥΣ 144 έως κάθετο: ΙΑΤΡΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΑΤΡΙΔΟΥ απο κάθετο: ΑΡΑΠΑΚΗ έως κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ1303Κατασκευές
8/10/2026 8:00:00 πμ8/10/2026 12:00:00 μμΝ.ΣΜΥΡΝΗΣΜονά/Ζυγά οδός:ΚΥΠΡΟΥ απο κάθετο: ΕΜΑΝΝΟΥΗΛΙΔΟΥ έως κάθετο: ΑΡΩΝΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΚΥΠΡΟΥ 15 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ1301Κατασκευές
8/10/2026 8:00:00 πμ8/10/2026 12:00:00 μμΝ.ΣΜΥΡΝΗΣΜονά/Ζυγά οδός:ΜΗΔΕΙΑΣ απο κάθετο: ΚΟΡΑΗ έως κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΜΗΔΕΙΑΣ 23, 25 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΜΗΔΕΙΑΣ 7 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ1300Κατασκευές
8/10/2026 8:00:00 πμ8/10/2026 12:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ έως κάθετο: ΡΟΜΒΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ1156Λειτουργία
8/10/2026 8:00:00 πμ8/10/2026 12:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΖυγά οδός:ΦΡΕΑΡΙΩΝ απο κάθετο: ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΒΑΣ. ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΒΑΣ. ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ απο κάθετο: ΦΡΕΑΡΙΩΝ έως κάθετο: ΑΦΙΔΝΑΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ1157Λειτουργία
8/10/2026 8:00:00 πμ8/10/2026 12:30:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΖυγά οδός:ΛΗΤΟΥΣ απο κάθετο: ΠΥΛΑΔΟΥ έως κάθετο: ΠΑΝΔΩΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΠΥΛΑΔΟΥ 25 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ1105Λειτουργία
8/10/2026 8:00:00 πμ8/10/2026 12:30:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΖυγά οδός:ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ απο κάθετο: ΚΥΚΛΩΠΩΝ έως κάθετο: ΔΡΥΟΠΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΚΥΚΛΩΠΩΝ απο κάθετο: ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ έως κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ1106Λειτουργία
8/10/2026 8:00:00 πμ8/10/2026 1:00:00 μμΠΕΙΡΑΙΩΣΜονά/Ζυγά οδός:ΣΩΤΗΡΟΣ απο κάθετο: ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ έως κάθετο: ΡΑΛΛΗ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ απο κάθετο: ΣΩΤΗΡΟΣ έως κάθετο: Λ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΒΟΥΛΓΑΡΗ 163 - 169 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΟΥΛΓΑΡΗ 134 - 136 ΚΑΙ 175 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Κατασκευές
8/10/2026 8:00:00 πμ8/10/2026 4:00:00 μμΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΛΕΩΦ ΓΑΛΗΝΗΣ, ΑΓΙΩΝ ΕΟΔΩΡΩΝ, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, ΑΓΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ548Λειτουργία
8/10/2026 8:00:00 πμ8/10/2026 4:00:00 μμΣΑΛΑΜΙΝΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: ΜΟΥΛΚΙ έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Συντήρηση
8/10/2026 8:00:00 πμ8/10/2026 4:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΑΠΟ ΝΙΡΒΑΝΑ ΜΕΧΡΙ ΛΑΣΚΑΡΗ.637Κατασκευές
8/10/2026 8:00:00 πμ8/10/2026 4:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ, ΠΟΛΥΛΑ, Ι.ΠΟΛΕΜΗ, ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ, ΜΗΤΣΑΚΗ, ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ, ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ.638Κατασκευές
8/10/2026 9:00:00 πμ8/10/2026 1:00:00 μμΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥΜονά οδός:ΠΕΛΟΠΟΣ 7 από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΙΑΣΩΝΟΣ 3 από: 09:00 πμ έως: 01:00 μμ1304Κατασκευές
8/10/2026 11:30:00 πμ8/10/2026 4:30:00 μμΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΚΑΜΕΛΙΑΣ - ΚΗΠΩΝ - ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ - ΑΘΗΝΑΣ - ΝΟΥΦΑΡΩΝ - ΑΚΑΚΙΑΣ432Κατασκευές
8/10/2026 12:00:00 μμ8/10/2026 4:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά/Ζυγά οδός:ΣΤΡΑΤ. ΡΟΔΙΟΥ απο κάθετο: ΔΙΚΑΙΑΡΧΟΥ έως κάθετο: ΔΟΜΠΟΛΗ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΟΜΠΟΛΗ απο κάθετο: ΣΤΡΑ. ΡΟΔΙΟΥ έως κάθετο: ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ απο κάθετο: ΔΙΚΑΙΑΡΧΟΥ έως κάθετο: ΔΟΜΠΟΛΗ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ1302Κατασκευές
8/10/2026 1:00:00 μμ8/10/2026 5:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά/Ζυγά οδός:ΑΛΙΜΟΥΣΩΝ απο κάθετο: ΑΛΚΙΔΑΜΑΝΤΟΣ έως κάθετο: ΠΑΛΛΗΝΑΙΩΝ από: 01:00 μμ έως: 05:00 μμ Μονά οδός:ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ απο κάθετο: ΦΥΛΑΣΙΩΝ έως κάθετο: ΑΛΚΙΔΑΜΑΝΤΟΣ από: 01:00 μμ έως: 05:00 μμ Ζυγά οδός:ΦΥΛΑΣΙΩΝ απο κάθετο: ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ έως κάθετο: ΔΗΜΟΦΩΝΤΟΣ από: 01:00 μμ έως: 05:00 μμ Μονά οδός:ΜΕΛΙΤΑΙΩΝ απο κάθετο: ΑΛΙΜΟΥΣΩΝ έως κάθετο: ΔΗΜΟΦΩΝΤΟΣ από: 01:00 μμ έως: 05:00 μμ Μονά οδός:ΠΑΛΛΗΝΑΙΩΝ απο κάθετο: ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ έως κάθετο: ΔΗΜΟΦΩΝΤΟΣ από: 01:00 μμ έως: 05:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΦΩΝΤΟΣ απο κάθετο: ΠΑΛΛΗΝΑΙΩΝ έως κάθετο: ΜΕΛΙΤΑΙΩΝ από: 01:00 μμ έως: 05:00 μμ1107Λειτουργία
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