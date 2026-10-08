Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (8/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
|8/10/2026 6:30:00 πμ
|8/10/2026 5:30:00 μμ
|ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΙΛΙΟΥ
|ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ - Β.ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ - ΑΛΕΞ.ΔΙΑΚΟΥ - ΦΛΕΒΑΣ ΡΟΥΒΙΚΩΝΟΣ - ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ - ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΗΡΩ ΚΩΝ/ΛΟΥ - ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ - ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ - ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
|430
|Κατασκευές
|8/10/2026 7:30:00 πμ
|8/10/2026 11:30:00 πμ
|ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
|ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ - ΑΝΔΡΟΥ - ΚΥΚΛΑΔΩΝ
|431
|Κατασκευές
|8/10/2026 8:00:00 πμ
|8/10/2026 11:00:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΒΟΥΡΝΑΖΟΥ απο κάθετο: ΤΣΟΧΑ έως κάθετο: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΠΑΝ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ έως κάθετο: ΒΟΥΡΝΑΖΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
|1104
|Λειτουργία
|8/10/2026 8:00:00 πμ
|8/10/2026 12:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΤΡΟΙΑΣ έως κάθετο: ΚΟΔΡΙΓΚΤΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΟΔΡΙΓΚΤΩΝΟΣ 12 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1103
|Λειτουργία
|8/10/2026 8:00:00 πμ
|8/10/2026 12:00:00 μμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά οδός:ΟΜΗΡΟΥ απο κάθετο: ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ έως: ΟΜΗΡΟΥ 27 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1309
|Κατασκευές
|8/10/2026 8:00:00 πμ
|8/10/2026 12:00:00 μμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Ζυγά οδός:ΣΑΠΦΟΥΣ απο : ΣΑΠΦΟΥΣ 144 έως κάθετο: ΙΑΤΡΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΑΤΡΙΔΟΥ απο κάθετο: ΑΡΑΠΑΚΗ έως κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1303
|Κατασκευές
|8/10/2026 8:00:00 πμ
|8/10/2026 12:00:00 μμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΠΡΟΥ απο κάθετο: ΕΜΑΝΝΟΥΗΛΙΔΟΥ έως κάθετο: ΑΡΩΝΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΚΥΠΡΟΥ 15 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|1301
|Κατασκευές
|8/10/2026 8:00:00 πμ
|8/10/2026 12:00:00 μμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΜΗΔΕΙΑΣ απο κάθετο: ΚΟΡΑΗ έως κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΜΗΔΕΙΑΣ 23, 25 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΜΗΔΕΙΑΣ 7 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|1300
|Κατασκευές
|8/10/2026 8:00:00 πμ
|8/10/2026 12:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ έως κάθετο: ΡΟΜΒΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1156
|Λειτουργία
|8/10/2026 8:00:00 πμ
|8/10/2026 12:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΦΡΕΑΡΙΩΝ απο κάθετο: ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΒΑΣ. ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΒΑΣ. ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ απο κάθετο: ΦΡΕΑΡΙΩΝ έως κάθετο: ΑΦΙΔΝΑΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1157
|Λειτουργία
|8/10/2026 8:00:00 πμ
|8/10/2026 12:30:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΛΗΤΟΥΣ απο κάθετο: ΠΥΛΑΔΟΥ έως κάθετο: ΠΑΝΔΩΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΠΥΛΑΔΟΥ 25 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
|1105
|Λειτουργία
|8/10/2026 8:00:00 πμ
|8/10/2026 12:30:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ απο κάθετο: ΚΥΚΛΩΠΩΝ έως κάθετο: ΔΡΥΟΠΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΚΥΚΛΩΠΩΝ απο κάθετο: ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ έως κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
|1106
|Λειτουργία
|8/10/2026 8:00:00 πμ
|8/10/2026 1:00:00 μμ
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΣΩΤΗΡΟΣ απο κάθετο: ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ έως κάθετο: ΡΑΛΛΗ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ απο κάθετο: ΣΩΤΗΡΟΣ έως κάθετο: Λ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΒΟΥΛΓΑΡΗ 163 - 169 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΟΥΛΓΑΡΗ 134 - 136 ΚΑΙ 175 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
|Κατασκευές
|8/10/2026 8:00:00 πμ
|8/10/2026 4:00:00 μμ
|ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
|ΛΕΩΦ ΓΑΛΗΝΗΣ, ΑΓΙΩΝ ΕΟΔΩΡΩΝ, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, ΑΓΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ
|548
|Λειτουργία
|8/10/2026 8:00:00 πμ
|8/10/2026 4:00:00 μμ
|ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: ΜΟΥΛΚΙ έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|Συντήρηση
|8/10/2026 8:00:00 πμ
|8/10/2026 4:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΑΠΟ ΝΙΡΒΑΝΑ ΜΕΧΡΙ ΛΑΣΚΑΡΗ.
|637
|Κατασκευές
|8/10/2026 8:00:00 πμ
|8/10/2026 4:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ, ΠΟΛΥΛΑ, Ι.ΠΟΛΕΜΗ, ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ, ΜΗΤΣΑΚΗ, ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ, ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ.
|638
|Κατασκευές
|8/10/2026 9:00:00 πμ
|8/10/2026 1:00:00 μμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Μονά οδός:ΠΕΛΟΠΟΣ 7 από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΙΑΣΩΝΟΣ 3 από: 09:00 πμ έως: 01:00 μμ
|1304
|Κατασκευές
|8/10/2026 11:30:00 πμ
|8/10/2026 4:30:00 μμ
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
|ΚΑΜΕΛΙΑΣ - ΚΗΠΩΝ - ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ - ΑΘΗΝΑΣ - ΝΟΥΦΑΡΩΝ - ΑΚΑΚΙΑΣ
|432
|Κατασκευές
|8/10/2026 12:00:00 μμ
|8/10/2026 4:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΡΑΤ. ΡΟΔΙΟΥ απο κάθετο: ΔΙΚΑΙΑΡΧΟΥ έως κάθετο: ΔΟΜΠΟΛΗ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΟΜΠΟΛΗ απο κάθετο: ΣΤΡΑ. ΡΟΔΙΟΥ έως κάθετο: ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ απο κάθετο: ΔΙΚΑΙΑΡΧΟΥ έως κάθετο: ΔΟΜΠΟΛΗ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ
|1302
|Κατασκευές
|8/10/2026 1:00:00 μμ
|8/10/2026 5:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΙΜΟΥΣΩΝ απο κάθετο: ΑΛΚΙΔΑΜΑΝΤΟΣ έως κάθετο: ΠΑΛΛΗΝΑΙΩΝ από: 01:00 μμ έως: 05:00 μμ Μονά οδός:ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ απο κάθετο: ΦΥΛΑΣΙΩΝ έως κάθετο: ΑΛΚΙΔΑΜΑΝΤΟΣ από: 01:00 μμ έως: 05:00 μμ Ζυγά οδός:ΦΥΛΑΣΙΩΝ απο κάθετο: ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ έως κάθετο: ΔΗΜΟΦΩΝΤΟΣ από: 01:00 μμ έως: 05:00 μμ Μονά οδός:ΜΕΛΙΤΑΙΩΝ απο κάθετο: ΑΛΙΜΟΥΣΩΝ έως κάθετο: ΔΗΜΟΦΩΝΤΟΣ από: 01:00 μμ έως: 05:00 μμ Μονά οδός:ΠΑΛΛΗΝΑΙΩΝ απο κάθετο: ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ έως κάθετο: ΔΗΜΟΦΩΝΤΟΣ από: 01:00 μμ έως: 05:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΦΩΝΤΟΣ απο κάθετο: ΠΑΛΛΗΝΑΙΩΝ έως κάθετο: ΜΕΛΙΤΑΙΩΝ από: 01:00 μμ έως: 05:00 μμ
|1107
|Λειτουργία
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