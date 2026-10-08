Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» η Αθήνα - Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα

Δείτε τον χάρτη

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» η Αθήνα - Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στο κέντρο της Αθήνας και σε βασικούς οδικούς άξονες που οδηγούν προς και από αυτό.
  • Προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας αναμένονται κατά τη μετακίνηση της αμερικανικής αποστολής προς το αεροδρόμιο, με περιορισμούς να επεκτείνονται ή να αίρονται ανάλογα με τις συνθήκες.
  • Εντονες καθυστερήσεις παρατηρούνται στον Κηφισό και σε περιοχές όπως Περιστέρι, Αιγάλεω, Ρέντη, Χαλάνδρι, Νέο Ψυχικό και Αγία Παρασκευή.
  • Αύξηση της κυκλοφορίας σημειώνεται και στην περιοχή του Πειραιά, με μικτή εικόνα σε βασικούς άξονες και σχετικά ομαλή ροή στην Αττική Οδό και στα ανατολικά προάστια.
  • Οι οδηγοί που κατευθύνονται προς το κέντρο της Αθήνας πρέπει να υπολογίζουν επιπλέον χρόνο λόγω της πρωινής αιχμής και της αυξημένης κίνησης.
Snapshot powered by AI

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας το πρωί της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου, με τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται στο κέντρο της πρωτεύουσας αλλά και σε βασικές αρτηρίες που οδηγούν προς και από αυτό.

Σύμφωνα με την εικόνα της κυκλοφορίας, αρκετοί δρόμοι εμφανίζονται με έντονα «κόκκινα» τμήματα, γεγονός που δείχνει σημαντικές καθυστερήσεις, ενώ σε άλλους άξονες η κίνηση είναι αυξημένη αλλά συνεχίζεται με καλύτερες ταχύτητες.

Σημαντικές καθυστερήσεις στο κέντρο της Αθήνας

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη εμφανίζεται η κυκλοφορία γύρω από το κέντρο της Αθήνας, με προβλήματα να καταγράφονται σε αρκετούς από τους δρόμους που συνδέουν το κέντρο με τις γύρω περιοχές.

Κίνηση παρατηρείται στην περιοχή γύρω από την Ακρόπολη, το Κουκάκι, το Παγκράτι και τον Νέο Κόσμο, ενώ αρκετά τμήματα του οδικού δικτύου εμφανίζονται σε πορτοκαλί και κόκκινες αποχρώσεις.

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η εικόνα και σε δρόμους που οδηγούν προς το κέντρο από τα νότια προάστια, με την κίνηση να επηρεάζει την ευρύτερη περιοχή του Νέου Κόσμου και της Καλλιθέας.

Μάρκο Ρούμπιο: Πότε αναχωρεί από την Αθήνα - Οι τελευταίες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Κατά τη μετακίνηση της αμερικανικής αποστολής προς το αεροδρόμιο αναμένονται εκ νέου προσωρινές και σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας, ανάλογα με τη διαδρομή και τις επιχειρησιακές ανάγκες της Τροχαίας.

Η ΕΛ.ΑΣ. δεν έχει δημοσιοποιήσει συγκεκριμένο δρομολόγιο της αυτοκινητοπομπής προς το «Ελευθέριος Βενιζέλος», κάτι που συμβαίνει για λόγους ασφαλείας. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει επίσημη λίστα που να προβλέπει καθολικό κλείσιμο συγκεκριμένων δρόμων σε ολόκληρη την Περιφέρεια Αττικής.

Αυτό που έχει ανακοινωθεί είναι ότι οι περιορισμοί μπορούν να επεκτείνονται ή να αίρονται σταδιακά, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες και τις μετακινήσεις της αμερικανικής αποστολής.

Προσωρινές διακοπές και εκτροπές μπορούν να πραγματοποιούνται στην περιοχή γύρω από την Πλατεία Συντάγματος και σε βασικούς άξονες όπως:

  • Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας
  • Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου
  • Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας
  • ΠανεπιστημίουΣταδίου
  • καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο οδικό σημείο κριθεί απαραίτητο από την Τροχαία

Προβλήματα και στον Κηφισό

Έντονη είναι η κίνηση και στον Κηφισό, έναν από τους βασικότερους οδικούς άξονες της Αττικής.

Στην εικόνα καταγράφονται τμήματα με αυξημένη κίνηση και σημαντικές καθυστερήσεις, ιδιαίτερα στο κομμάτι του άξονα που περνά από τις δυτικές περιοχές και πλησιάζει προς το κέντρο.

Επιβαρυμένη είναι η κατάσταση και γύρω από τις περιοχές Περιστέρι, Αιγάλεω και Ρέντη, με αρκετούς δρόμους να εμφανίζουν αυξημένη κυκλοφορία.

Κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται και στα βόρεια της Αθήνας, με την εικόνα να είναι πιο έντονη σε βασικούς δρόμους γύρω από Χαλάνδρι, Νέο Ψυχικό, Ψυχικό και Αγία Παρασκευή.

Σε αρκετά σημεία η κίνηση εμφανίζεται αυξημένη, ενώ υπάρχουν και τμήματα με μεγαλύτερες καθυστερήσεις, κυρίως στους δρόμους που συνδέουν τα βόρεια προάστια με το κέντρο.

Κίνηση και προς Πειραιά

Αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, καθώς και στους δρόμους που συνδέουν το λιμάνι με το υπόλοιπο λεκανοπέδιο.

Η εικόνα είναι μικτή, με ορισμένα τμήματα να κινούνται ομαλότερα και άλλα να εμφανίζουν σημαντικές καθυστερήσεις, ιδιαίτερα στους κεντρικούς άξονες.

Καλύτερη είναι η εικόνα σε αρκετά τμήματα της Αττικής Οδού, όπου κυριαρχεί το πράσινο, ενώ σχετικά ομαλή εμφανίζεται η κυκλοφορία και σε αρκετούς δρόμους των ανατολικών και νοτιοανατολικών προαστίων.

Δείτε την εικόνα:

κίνηση 8/10

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:56ΕΛΛΑΔΑ

Μάρκο Ρούμπιο: Αναχώρησε από την Ελλάδα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών

08:49WHAT THE FACT

Τα 6 μέρη του ανθρώπινου σώματος που δεν μας είναι πλέον απαραίτητα

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» η Αθήνα - Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε πολυκατοικία στον Ρέντη: «Ήρθε ντουμάνι, δεν μπορούσαμε να δούμε» - Ένοικοι με παιδιά και ηλικιωμένοι απομακρύνθηκαν από τους πυροσβέστες, δύο στο νοσοκομείο

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Πετρούπολη: Επίθεση με εμπρηστικό μηχανισμό σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών

08:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται αλλαγές στις πληρωμές των courier - Τέλος τα μετρητά

08:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόσο θα αυξηθούν οι συντάξεις το 2027

08:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε διπλή πίεση οι ανεξάρτητοι βουλευτές – Στενεύουν τα περιθώρια για τις επόμενες κινήσεις

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη (8/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

08:25ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν συνεννοήθηκα με αχυράνθρωπο, αλλά με τον ίδιο τον Καμπούρη» - Τι κατέθεσαν γνωστοί τραγουδιστές

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: «Η ομιλία του Ρούμπιο στην Ελλάδα υπαινίσσεται μεγαλύτερες φιλοδοξίες»

08:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Τροπολογίες για μείωση ΦΠΑ στα νησιά και ενίσχυση των αλιέων

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Ferrari 550 Maranello του Michael Jordan πουλήθηκε για 2,7 εκατ. δολάρια

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (8/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:51ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σήφης Βαλυράκης: Σήμερα η ετυμηγορία του ΜΟΔ για τους κατηγορούμενους για τη δολοφονία του ψαράδες

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Τον κυνηγούσαν από τις Σέρρες και το έσκασε πεζός στη Θεσσαλονίκη - Τρελή καταδίωξη ΙΧ με παράτυπους μετανάστες καταγράφηκε ζωντανά στην τηλεόραση

07:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Χρυσάφι» πληρώνουν οι εφοπλιστές τους ναυτικούς που μπαίνουν στη «φωτιά» του πολέμου – Πού έχει εκτοξευτεί το μισθολόγιο από απλούς ναυτικούς έως καπετάνιους

07:43ΕΘΝΙΚΑ

Ρούμπιο: Δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας - Τουρκίας- Τι είπε για τα F-35 στις δύο χώρες

07:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Φενέρμπαχτσε: Το πρώτο crash test της σεζόν - Η ώρα και το κανάλι

07:34ΥΓΕΙΑ

Τι εξέταση να κάνετε αν ξυπνάτε με πονοκέφαλο και έχετε υπνηλία μέσα στην ημέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:17LIFESTYLE

Ιωάννα Παλιοσπύρου: Συνεχίζει τις θεραπείες με laser στο Λονδίνο - «Μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου και θα βρω λύση»

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Μάρκο Ρούμπιο: Πότε αναχωρεί από την Αθήνα – Οι τελευταίες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

08:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται αλλαγές στις πληρωμές των courier - Τέλος τα μετρητά

07:43ΕΘΝΙΚΑ

Ρούμπιο: Δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας - Τουρκίας- Τι είπε για τα F-35 στις δύο χώρες

07:10ΕΘΝΙΚΑ

Tεθωρακισμένα οχήματα Stryker στην Ελλάδα από τις ΗΠΑ: Ποια είναι, τι παρέχουν στο πεδίο μάχης

07:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κινδυνεύει το παιδί -«Της τραβάει δύο μπουνιές στην κοιλιά και δύο κλωτσιές», λέει στο Newsbomb η μητέρα εγκύου θύματος 17χρονου Ρομά

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Τον κυνηγούσαν από τις Σέρρες και το έσκασε πεζός στη Θεσσαλονίκη - Τρελή καταδίωξη ΙΧ με παράτυπους μετανάστες καταγράφηκε ζωντανά στην τηλεόραση

07:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Φενέρμπαχτσε: Το πρώτο crash test της σεζόν - Η ώρα και το κανάλι

23:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Βαρομετρικό χαμηλό πλησιάζει την Ελλάδα – Πότε και πού θα «χτυπήσουν» ισχυρές βροχές

21:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Μεγάλα ύψη βροχής μέχρι το Σάββατο - Οι περιοχές που θα πληγούν από την κακοκαιρία

07:52LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου-Χρήστος Φερεντίνος: Το μέλλον του «Στούντιο 4» και η «απάντηση» στην τηλεθέαση

06:45LIFESTYLE

Βίσση - Καρβέλας: «Η Αντίστροφη Μέτρηση έχει αρχίσει» για ντουέτο στα Δικαστήρια - Μπορεί να υπάρξει απαγόρευση ερμηνείας τραγουδιών;

08:25ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν συνεννοήθηκα με αχυράνθρωπο, αλλά με τον ίδιο τον Καμπούρη» - Τι κατέθεσαν γνωστοί τραγουδιστές

06:34ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε πολυκατοικία στου Ρέντη – Εκκενώθηκαν τα διαμερίσματα 

08:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόσο θα αυξηθούν οι συντάξεις το 2027

07:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Χρυσάφι» πληρώνουν οι εφοπλιστές τους ναυτικούς που μπαίνουν στη «φωτιά» του πολέμου – Πού έχει εκτοξευτεί το μισθολόγιο από απλούς ναυτικούς έως καπετάνιους

18:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Δύο κύματα κακοκαιρίας έως τα μέσα Οκτωβρίου – Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο

18:17LIFESTYLE

Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τους «Ράδιο Αρβύλα»

07:24ΜΑΝΤΕΙΟ

Τι γεύση πήρε μαζί του ο Ρούμπιο απ’ την Αθήνα, η Ακρόπολη παντού στον κόσμο και το support του Ελον Μασκ

12:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κελεκίδου, Βολάνης και Ζαζόπουλος καταθέτουν στη ΓΑΔΑ για το κύκλωμα του Καμπούρη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ