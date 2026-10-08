Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» η Αθήνα - Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα

Snapshot Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στο κέντρο της Αθήνας και σε βασικούς οδικούς άξονες που οδηγούν προς και από αυτό.

Προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας αναμένονται κατά τη μετακίνηση της αμερικανικής αποστολής προς το αεροδρόμιο, με περιορισμούς να επεκτείνονται ή να αίρονται ανάλογα με τις συνθήκες.

Εντονες καθυστερήσεις παρατηρούνται στον Κηφισό και σε περιοχές όπως Περιστέρι, Αιγάλεω, Ρέντη, Χαλάνδρι, Νέο Ψυχικό και Αγία Παρασκευή.

Αύξηση της κυκλοφορίας σημειώνεται και στην περιοχή του Πειραιά, με μικτή εικόνα σε βασικούς άξονες και σχετικά ομαλή ροή στην Αττική Οδό και στα ανατολικά προάστια.

Οι οδηγοί που κατευθύνονται προς το κέντρο της Αθήνας πρέπει να υπολογίζουν επιπλέον χρόνο λόγω της πρωινής αιχμής και της αυξημένης κίνησης. Snapshot powered by AI

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας το πρωί της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου, με τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται στο κέντρο της πρωτεύουσας αλλά και σε βασικές αρτηρίες που οδηγούν προς και από αυτό.

Σύμφωνα με την εικόνα της κυκλοφορίας, αρκετοί δρόμοι εμφανίζονται με έντονα «κόκκινα» τμήματα, γεγονός που δείχνει σημαντικές καθυστερήσεις, ενώ σε άλλους άξονες η κίνηση είναι αυξημένη αλλά συνεχίζεται με καλύτερες ταχύτητες.

Σημαντικές καθυστερήσεις στο κέντρο της Αθήνας

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη εμφανίζεται η κυκλοφορία γύρω από το κέντρο της Αθήνας, με προβλήματα να καταγράφονται σε αρκετούς από τους δρόμους που συνδέουν το κέντρο με τις γύρω περιοχές.

Κίνηση παρατηρείται στην περιοχή γύρω από την Ακρόπολη, το Κουκάκι, το Παγκράτι και τον Νέο Κόσμο, ενώ αρκετά τμήματα του οδικού δικτύου εμφανίζονται σε πορτοκαλί και κόκκινες αποχρώσεις.

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η εικόνα και σε δρόμους που οδηγούν προς το κέντρο από τα νότια προάστια, με την κίνηση να επηρεάζει την ευρύτερη περιοχή του Νέου Κόσμου και της Καλλιθέας.

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Κατά τη μετακίνηση της αμερικανικής αποστολής προς το αεροδρόμιο αναμένονται εκ νέου προσωρινές και σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας, ανάλογα με τη διαδρομή και τις επιχειρησιακές ανάγκες της Τροχαίας.

Η ΕΛ.ΑΣ. δεν έχει δημοσιοποιήσει συγκεκριμένο δρομολόγιο της αυτοκινητοπομπής προς το «Ελευθέριος Βενιζέλος», κάτι που συμβαίνει για λόγους ασφαλείας. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει επίσημη λίστα που να προβλέπει καθολικό κλείσιμο συγκεκριμένων δρόμων σε ολόκληρη την Περιφέρεια Αττικής.

Αυτό που έχει ανακοινωθεί είναι ότι οι περιορισμοί μπορούν να επεκτείνονται ή να αίρονται σταδιακά, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες και τις μετακινήσεις της αμερικανικής αποστολής.

Προσωρινές διακοπές και εκτροπές μπορούν να πραγματοποιούνται στην περιοχή γύρω από την Πλατεία Συντάγματος και σε βασικούς άξονες όπως:

Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας

Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου

Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας

ΠανεπιστημίουΣταδίου

καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο οδικό σημείο κριθεί απαραίτητο από την Τροχαία

Προβλήματα και στον Κηφισό

Έντονη είναι η κίνηση και στον Κηφισό, έναν από τους βασικότερους οδικούς άξονες της Αττικής.

Στην εικόνα καταγράφονται τμήματα με αυξημένη κίνηση και σημαντικές καθυστερήσεις, ιδιαίτερα στο κομμάτι του άξονα που περνά από τις δυτικές περιοχές και πλησιάζει προς το κέντρο.

Επιβαρυμένη είναι η κατάσταση και γύρω από τις περιοχές Περιστέρι, Αιγάλεω και Ρέντη, με αρκετούς δρόμους να εμφανίζουν αυξημένη κυκλοφορία.

Κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται και στα βόρεια της Αθήνας, με την εικόνα να είναι πιο έντονη σε βασικούς δρόμους γύρω από Χαλάνδρι, Νέο Ψυχικό, Ψυχικό και Αγία Παρασκευή.

Σε αρκετά σημεία η κίνηση εμφανίζεται αυξημένη, ενώ υπάρχουν και τμήματα με μεγαλύτερες καθυστερήσεις, κυρίως στους δρόμους που συνδέουν τα βόρεια προάστια με το κέντρο.

Κίνηση και προς Πειραιά

Αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, καθώς και στους δρόμους που συνδέουν το λιμάνι με το υπόλοιπο λεκανοπέδιο.

Η εικόνα είναι μικτή, με ορισμένα τμήματα να κινούνται ομαλότερα και άλλα να εμφανίζουν σημαντικές καθυστερήσεις, ιδιαίτερα στους κεντρικούς άξονες.

Καλύτερη είναι η εικόνα σε αρκετά τμήματα της Αττικής Οδού, όπου κυριαρχεί το πράσινο, ενώ σχετικά ομαλή εμφανίζεται η κυκλοφορία και σε αρκετούς δρόμους των ανατολικών και νοτιοανατολικών προαστίων.

Δείτε την εικόνα:

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