Τρίκαλα: Συνελήφθη 31χρονος για αρπαγή του ανηλίκου παιδιού του

Snapshot Συνελήφθη 31χρονος στα Τρίκαλα με την κατηγορία της αρπαγής ανηλίκου λόγω οικογενειακής διαφοράς.

Ο 31χρονος παρέλαβε το ανήλικο παιδί από τη σύντροφό του κατόπιν συμφωνίας, αλλά δεν το επέστρεψε στον συμφωνημένο χρόνο.

Η αστυνομία ενημερώθηκε και ξεκίνησε αναζητήσεις που οδήγησαν στη σύλληψη του 31χρονου.

Ο κατηγορούμενος δήλωσε ότι ήθελε να κρατήσει το παιδί για λίγο παραπάνω χωρίς πρόθεση να το απομακρύνει οριστικά από τη μητέρα.

Η υπόθεση εξετάζεται από τις αρμόδιες αστυνομικές και δικαστικές αρχές. Snapshot powered by AI

Μια οικογενειακή διαφορά βρίσκεται πίσω από τη σύλληψη ενός 31χρονου στα Τρίκαλα, το βράδυ της Τετάρτης, με την κατηγορία της αρπαγής ανηλίκου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalavoice.gr, ο 31χρονος είχε παραλάβει την Τρίτη, έπειτα από συνεννόηση με την 27χρονη σύντροφό του, το ανήλικο παιδί τους, προκειμένου να περάσει χρόνο μαζί του. Ωστόσο, δεν το επέστρεψε στον συμφωνημένο χρόνο, με αποτέλεσμα να ενημερωθεί η Αστυνομία και να ξεκινήσουν οι σχετικές αναζητήσεις.

Ο 31χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να υποστήριξε πως, ως πατέρας, ήθελε να κρατήσει για λίγο περισσότερο το παιδί του κοντά του, χωρίς να είχε πρόθεση να το απομακρύνει οριστικά από τη μητέρα του.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων αστυνομικών και δικαστικών αρχών.