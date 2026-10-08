Κοζάνη: Του υποσχέθηκαν επενδύσεις μέσω διαδικτύου και του πήραν 5.000 ευρώ

Snapshot Ένας 59χρονος άνδρας στην Κοζάνη εξαπατήθηκε μέσω διαδικτυακών επενδύσεων και έχασε 5.000 ευρώ.

Η απάτη πραγματοποιήθηκε μέσω της εφαρμογής Viber από τις αρχές Μαΐου έως τις αρχές Ιουλίου.

Οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν έναν 47χρονο ως δράστη, που φέρεται να κατείχε τον τραπεζικό λογαριασμό όπου μεταφέρθηκαν τα χρήματα.

Σε βάρος του 47χρονου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για απάτη.

Η υπόθεση διερευνήθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης και η δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης. Snapshot powered by AI

Μια υπόθεση απάτης με το πρόσχημα επενδύσεων μέσω διαδικτύου εξιχνίασαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, με θύμα έναν 59χρονο άνδρα.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η υπόθεση εκτυλίχθηκε από τις αρχές Μαΐου έως τις αρχές Ιουλίου. Ο 59χρονος φέρεται να επικοινώνησε μέσω της εφαρμογής Viber με άγνωστο άτομο, το οποίο, παρουσιάζοντάς του ψευδή στοιχεία ως πραγματικά, τον έπεισε να προχωρήσει σε επένδυση χρημάτων μέσω διαδικτύου.

Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης κατάφερε να αποσπάσει από τον 59χρονο συνολικά 5.000 ευρώ.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε ενδελεχή έρευνα και αξιοποίηση των διαθέσιμων στοιχείων, με αποτέλεσμα να ταυτοποιήσουν τα στοιχεία ενός 47χρονου άνδρα.

Πρόκειται για το άτομο που φέρεται να είναι κάτοχος του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο μεταφέρθηκε το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ.

Σε βάρος του 47χρονου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για απάτη.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 47χρονου αναμένεται να υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.