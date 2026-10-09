Αττική: Αστυνομικοί εντόπισαν 35 κιλά κοκαΐνη και 312 κιλά κάνναβη - 3 συλλήψεις

Στη διάρκεια ταυτόχρονων επιχειρήσεων οι αστυνομικοί συνέλαβαν 3 άτομα και αναζητούν ακόμη ένα

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Αττική: Αστυνομικοί εντόπισαν 35 κιλά κοκαΐνη και 312 κιλά κάνναβη - 3 συλλήψεις
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών εντόπισαν και κατάσχεσαν 35 κιλά κοκαΐνης και 312 κιλά κάνναβης σε επιχειρήσεις στην Αττική.
  • Συνελήφθησαν τρία άτομα, δύο Αλβανοί και ένας ημεδαπός, με κατηγορίες για αγορά, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών και βία κατά υπαλλήλων.
  • Οι ναρκωτικές ουσίες βρέθηκαν σε διάφορες περιοχές, όπως το Πικέρμι και το Μενίδι, και περιλάμβαναν κοκαΐνη, ακατέργαστη και κατεργασμένη κάνναβη σε μορφή σοκολάτας.
  • Ο 23χρονος κατηγορούμενος είχε προμηθεύσει τις ουσίες στους άλλους δύο συλληφθέντες και προέβαλε αντίσταση κατά τη σύλληψη.
  • Ο 44χρονος συλληφθείς έχει προηγούμενο ποινικό μητρώο για σοβαρά αδικήματα, ενώ οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.
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Περισσότερα από 35 κιλά κοκαΐνη και 312 κιλά κατεργασμένη και ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK) και κατεργασμένη κάνναβη σε μορφή σοκολάτας, εντόπισαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της ΔΑΟΕ σε συντονισμένες ταυτόχρονες επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν την Τετάρτη, σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Στη διάρκεια των επιχειρήσεων συνελήφθησαν τρία άτομα και αναζητείται άλλο ένα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την αστυνομία, πρόκειται για δύο άνδρες αλβανικής υπηκοότητας, ηλικίας 44 και 23 ετών, καθώς και έναν 29χρονο ημεδαπό, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για, κατά περίπτωση, αγορά, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και βία κατά υπαλλήλων.

Αναλυτικότερα, στην αστυνομική επιχείρηση στο Πικέρμι εντοπίστηκε ο 44χρονος να κατέχει με σκοπό τη διακίνηση 3 κιλά και 215 γραμμάρια κοκαΐνης, και σε άλλη επιχείρηση στο Μενίδι, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας ΔΙΑΣ, εντοπίστηκε ο 29χρονος, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν, εντός του χώρου αποσκευών αυτοκινήτου, 10 κιλά και 800 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας και 3.900 κιλά κατεργασμένης κάνναβης.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τις συγκεκριμένες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών τις είχε προμηθεύσει στους δύο συλληφθέντες ο 23χρονος, ο οποίος ενεργούσε για λογαριασμό ενός άλλου ατόμου.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του εντοπίστηκαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών. Ειδικότερα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων: 32 κιλά και 65 γραμμάρια κοκαΐνης, 245 κιλά και 700 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK) κα -51 κιλά και 600 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα).

Μάλιστα, κατά τον έλεγχο, ο 23χρονος προέβαλε σθεναρή αντίσταση, απωθώντας τους αστυνομικούς. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις κατοικίες και των άλλων δύο συλληφθέντων βρέθηκαν επιπλέον ποσότητες ναρκωτικών ουσιών. Συνολικά, στο πλαίσιο των αστυνομικών επιχειρήσεων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων: 35 κιλά και 400 γραμμάρια κοκαΐνης, 256 κιλά και 503,3 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και 55 κιλά και 500,9 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα).

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Σημειώνεται ότι, ο 44χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν, μεταξύ άλλων, για ανθρωποκτονία, ληστεία, κλοπές, πλαστογραφία, καθώς και για παραβάσεις των νομοθεσιών για τα όπλα και τα ναρκωτικά. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

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