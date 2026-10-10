Αιγάλεω: Κάηκε ολοσχερώς το βαφείο ρούχων - Ακούστηκαν εκρήξεις πριν ξεσπάσει η φωτιά

Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με επτά οχήματα και υδροφόρο όχημα του Δήμου για την κατάσβεση

Μιχάλης Παπαδάκος

Αιγάλεω: Κάηκε ολοσχερώς το βαφείο ρούχων - Ακούστηκαν εκρήξεις πριν ξεσπάσει η φωτιά
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Πυρκαγιά κατέστρεψε ολοσχερώς βαφείο ρούχων στην οδό Αγίου Παντελεήμονος στο Αιγάλεω.
  • Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με επτά οχήματα και υδροφόρο όχημα του Δήμου για την κατάσβεση.
  • Συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ διακόπτει την ηλεκτροδότηση στο κτίριο λόγω του κινδύνου.
  • Πριν από τη φωτιά ακούστηκαν εκρήξεις και υπήρχαν φιάλες υγραερίου στο εργοστάσιο, προκαλώντας ανησυχία.
  • Η κυκλοφορία οχημάτων έχει διακοπεί στην οδό Αγίου Παντελεήμονος από το ύψος της Ιεράς Οδού.
Snapshot powered by AI

Μεγάλες ζημιές προκάλεσε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε βαφείο ρούχων στην οδό Αγίου Παντελεήμονος, στο Αιγάλεω, με την επιχείρηση να καταστρέφεται ολοσχερώς. Το βαφείο βρίσκεται δίπλα σε βιοτεχνία ένδυσης.

Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με επτά οχήματα για να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμει και υδροφόρο όχημα του Δήμου.

Παράλληλα, στο σημείο έχει μεταβεί συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να διακόψει την ηλεκτροδότηση στο εσωτερικό του κτιρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, πριν από την εκδήλωση της πυρκαγιάς ακούστηκαν εκρήξεις, ενώ μέσα στο εργοστάσιο υπήρχαν και φιάλες υγραερίου, γεγονός που προκαλεί ανησυχία κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Λόγω της φωτιάς, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αγίου Παντελεήμονος, από το ύψος της Ιεράς Οδού, στο Αιγάλεω.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:02ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Κατέρρευσε τμήμα οροφής ενός σούπερ μάρκετ - Τουλάχιστον 38 τραυματίες

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Η Καρδίτσα επενδύει στο ποδήλατο με δίκτυο 17,8 χιλιομέτρων

07:55LIFESTYLE

Η ώρα της επιστροφής για «βαριά» χαρτιά της TV

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Κάηκε ολοσχερώς το βαφείο ρούχων, επεκτάθηκε και σε διπλανή επιχείρηση - Ακούστηκαν εκρήξεις πριν ξεσπάσει η φωτιά

07:45ΥΓΕΙΑ

Γρίπη: Τι να προσέξουμε - Οδηγός για τη φετινή περίοδο - Συστάσεις και διαθέσιμα εμβόλια

07:35ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αν Κάρσον: Ένα νόμπελ Λογοτεχνίας με ελληνική χροιά - Από την αρχαία Ελλάδα στον σύγχρονο κόσμο

07:33ΚΟΣΜΟΣ

Νόμπελ Ειρήνης: Έξαλλος ξανά ο Τραμπ που δεν του απονεμήθηκε - «Ούτε που την έχω ξανά ακούσει αύτη»

07:25ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαββατοκύριακο στην Αθήνα με θέατρο, τεχνητή νοημοσύνη, σινεμά και art prints

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Νόμπελ Ειρήνης: Ποιες είναι οι 21 γυναίκες που έχουν τιμηθεί με το βραβείο - Μητέρα Τερέζα, Μαλάλα Γιουσαφζάι και Μαρία Ματσάδο, ανάμεσά τους

07:05ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Αρναούτογλου: Προσοχή το Σαββατοκύριακο για ισχυρές καταιγίδες – Πότε έρχεται απότομη πτώση της θερμοκρασίας

06:55ΕΛΛΑΔΑ

The Eftychia Project: Η μεγάλη επιστροφή στην πατρίδα – Το Σάββατο η συνάντηση Ελλήνων υιοθετημένων

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία Τραμπ - Πούτιν για το ντίζελ: Η σημασία και ο αντίκτυπός της στις τιμές παγκοσμίως

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Έρευνα για απάτη, φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος για Γάκα και Θεοδωρόπουλο – Αντιμέτωποι με νέες κακουργηματικές κατηγορίες

06:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα όρια Μητσοτάκη στην εσωκομματική αμφισβήτηση

06:15ΕΘΝΙΚΑ

Αναβρασμός στους Πομάκους της Θράκης: Ζητούν σχολεία χωρίς υποχρεωτικά τουρκικά - Στη Βουλή το ζήτημα

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά

05:44ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 10 Οκτωβρίου

05:23ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Προφυλακίσεις δημοσιογράφων για «ψευδή νέα» σχετικά με το σκάνδαλο των ταμείων

04:53ΚΟΣΜΟΣ

Παναμάς: «Μεγάλη καταστροφή» λέει για τον σεισμό 7,7 Ρίχτερ ο πρόεδρος της χώρας

04:28ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Εξι τραυματίες από ισραηλινές επιδρομές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά

06:15ΕΘΝΙΚΑ

Αναβρασμός στους Πομάκους της Θράκης: Ζητούν σχολεία χωρίς υποχρεωτικά τουρκικά - Στη Βουλή το ζήτημα

07:05ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Αρναούτογλου: Προσοχή το Σαββατοκύριακο για ισχυρές καταιγίδες – Πότε έρχεται απότομη πτώση της θερμοκρασίας

21:19ΕΛΛΑΔΑ

«Σε πολύ λίγα χρόνια η Αθήνα, θα είναι ένας απέραντος Κηφισός, θα πέσει στο κεφάλι μας»: Τι είπε ο συγκοινωνιολόγος Σταύρος Κωνσταντινίδης στο Newsbomb για το κυκλοφοριακό

17:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Χειμώνας: Τι δείχνουν τα στοιχεία για Ελλάδα - Σούπερ Ελ Νίνιο: Σε τροχιά για 75ετές ρεκόρ

18:44ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Αρναούτογλου: Προσοχή το Σαββατοκύριακο για ισχυρές καταιγίδες – Πότε έρχεται απότομη πτώση της θερμοκρασίας

04:53ΚΟΣΜΟΣ

Παναμάς: «Μεγάλη καταστροφή» λέει για τον σεισμό 7,7 Ρίχτερ ο πρόεδρος της χώρας

06:55ΕΛΛΑΔΑ

The Eftychia Project: Η μεγάλη επιστροφή στην πατρίδα – Το Σάββατο η συνάντηση Ελλήνων υιοθετημένων

19:19ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ σε πτήση: Νεκρή 4 ώρες στην καρέκλα 28χρονη επιβάτιδα - Το κατάλαβαν στην αποβίβαση

23:33ΚΟΣΜΟΣ

Παναμάς: Σοβαρές ζημιές από τον ισχυρό σεισμό - Πρώτες εικόνες

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία Τραμπ - Πούτιν για το ντίζελ: Η σημασία και ο αντίκτυπός της στις τιμές παγκοσμίως

15:18ΚΟΣΜΟΣ

Διάσημος πλαστικός χειρουργός εκτελέστηκε μπροστά σε προσωπικό και ασθενείς σε κλινική στη Μαρμπέγια

12:16ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Μαρουσάκη: Χειμερινή… ανατροπή μετά τις υψηλές θερμοκρασίες – Πότε έρχονται τα πρώτα χιόνια

21:46ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot σήμερα 9/10/26: Έλληνας στους μεγάλους νικητές

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Κάηκε ολοσχερώς το βαφείο ρούχων, επεκτάθηκε και σε διπλανή επιχείρηση - Ακούστηκαν εκρήξεις πριν ξεσπάσει η φωτιά

06:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα όρια Μητσοτάκη στην εσωκομματική αμφισβήτηση

15:34ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγές στους παιδικούς σταθμούς: Από τα 2 έτη η μετάβαση από τους βρεφικούς

08:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

IRIS: Στέλνεις 50 ευρώ σε φίλο ή 500 ευρώ στο παιδί σου; Πότε οι μεταφορές χρημάτων θεωρούνται εισόδημα

00:27ΚΟΣΜΟΣ

Κέιτι Ζακαράια: Ποια είναι η νέα εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου - Από την Παγκόσμια Τράπεζα στο MAGA

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Οι Πομάκοι: Ποιοι είναι και πού ζουν - Οι ελληνικές λέξεις στη γλώσσα τους - Πώς έγινε ο εξισλαμισμός τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ