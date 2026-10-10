Αιγάλεω: Κάηκε ολοσχερώς το βαφείο ρούχων - Ακούστηκαν εκρήξεις πριν ξεσπάσει η φωτιά

Snapshot Πυρκαγιά κατέστρεψε ολοσχερώς βαφείο ρούχων στην οδό Αγίου Παντελεήμονος στο Αιγάλεω.

Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με επτά οχήματα και υδροφόρο όχημα του Δήμου για την κατάσβεση.

Συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ διακόπτει την ηλεκτροδότηση στο κτίριο λόγω του κινδύνου.

Πριν από τη φωτιά ακούστηκαν εκρήξεις και υπήρχαν φιάλες υγραερίου στο εργοστάσιο, προκαλώντας ανησυχία.

Η κυκλοφορία οχημάτων έχει διακοπεί στην οδό Αγίου Παντελεήμονος από το ύψος της Ιεράς Οδού. Snapshot powered by AI

Μεγάλες ζημιές προκάλεσε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε βαφείο ρούχων στην οδό Αγίου Παντελεήμονος, στο Αιγάλεω, με την επιχείρηση να καταστρέφεται ολοσχερώς. Το βαφείο βρίσκεται δίπλα σε βιοτεχνία ένδυσης.

Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με επτά οχήματα για να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμει και υδροφόρο όχημα του Δήμου.

Παράλληλα, στο σημείο έχει μεταβεί συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να διακόψει την ηλεκτροδότηση στο εσωτερικό του κτιρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, πριν από την εκδήλωση της πυρκαγιάς ακούστηκαν εκρήξεις, ενώ μέσα στο εργοστάσιο υπήρχαν και φιάλες υγραερίου, γεγονός που προκαλεί ανησυχία κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Λόγω της φωτιάς, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αγίου Παντελεήμονος, από το ύψος της Ιεράς Οδού, στο Αιγάλεω.

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