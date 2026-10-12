Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός και καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Snapshot Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στον Κηφισό, με ουρές οχημάτων από το Χαϊδάρι έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Υψηλή κυκλοφοριακή επιβάρυνση παρατηρείται στη Λεωφόρο Κηφισίας, στη Μεσογείων και στην περιοχή του Πειραιά κοντά στο λιμάνι.

Αυξημένη κίνηση υπάρχει στη Βασιλίσσης Σοφίας, στην περιφερειακή Καρέα και στη Λεωφόρο Ηλιουπόλεως.

Στην Αττική Οδό, οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 45 λεπτά προς Αεροδρόμιο και τα 15-20 λεπτά προς Ελευσίνα και στην Περιφερειακή Υμηττού. Snapshot powered by AI

Αυξημένη κίνηση καταγράφεται το πρωί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν σημαντικές καθυστερήσεις σε αρκετά σημεία του λεκανοπεδίου.

Μεγάλες καθυστερήσεις στον Κηφισό

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η εικόνα στον Κηφισό, όπου οι ουρές των οχημάτων εκτείνονται από το Χαϊδάρι έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, περνώντας από το Αιγάλεω και τα Σεπόλια.

Δύσκολη είναι η κατάσταση και στη Λεωφόρο Κηφισίας, καθώς και στη Μεσογείων, όπου οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες. Αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται στον Πειραιά, στην περιοχή κοντά στο λιμάνι.

Αυξημένος φόρτος οχημάτων παρατηρείται επίσης στη Βασιλίσσης Σοφίας, στην περιφερειακή Καρέα, στο ρεύμα από Ηλιούπολη, αλλά και στη Λεωφόρο Ηλιουπόλεως.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Ιδιαίτερα αυξημένοι είναι οι χρόνοι αναμονής και στην Αττική Οδό, τόσο στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο όσο και στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ενημέρωση για την κυκλοφορία:

Προς Αεροδρόμιο: Καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας. Προς Ελευσίνα: Καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Ανθούσας έως τον κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Ανθούσας έως τον κόμβο Κηφισίας. Περιφερειακή Υμηττού: Καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Αγίας Παρασκευής έως τον κόμβο Κηφισίας.

Δείτε τον χάρτη: