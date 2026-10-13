ΓΕΕΘΑ - Διαγωνισμός ΕΠ.ΟΠ.: Πώς μπορούν να ενημερωθούν οι υποψήφιοι

Snapshot Οι υποψήφιοι για τον διαγωνισμό των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) μπορούν να ενημερωθούν για την καταλληλότητά τους μέσω ειδικών ηλεκτρονικών πλατφορμών με χρήση κωδικών Taxisnet.

Οι υποψήφιοι πρέπει να ενημερωθούν με δική τους ευθύνη μέσω των αντίστοιχων ιστοσελίδων για κάθε κλάδο (Στρατός Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό, Πολεμική Αεροπορία, Κοινά Σώματα Νομικού και Πληροφορικής).

Επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής κατά των αποτελεσμάτων έως την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις καθορισμένες διευθύνσεις για κάθε σώμα.

Μετά την προθεσμία υποβολής προσφυγών, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν με νέα ανακοίνωση για τη συνέχεια της διαγωνιστικής διαδικασίας. Snapshot powered by AI

Την καταλληλότητά του για το διαγωνισμό των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) μπορούν να διευκρινίσουν οι υποψήφιοι.

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) ενημερώνει ότι στο πλαίσιο των εν εξελίξει διαγωνισμών πρόσληψης Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.)στον Στρατό Ξηράς, στο Πολεμικό Ναυτικό, στην Πολεμική Αεροπορία και στα Κοινά Σώματα Νομικού και Πληροφορικής, οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για το αν είναι κατάλληλοι ή ακατάλληλοι για τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας, καθώς και για το λόγο αποκλεισμού τους στη δεύτερη περίπτωση.

Υπενθυμίζεται η υποχρέωση των υποψηφίων να ενημερωθούν με αποκλειστικά δική τους ευθύνη, κάνοντας ταυτοποίηση με τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet, μέσω των παρακάτω ηλεκτρονικών διευθύνσεων:

-Για τον Στρατό Ξηράς: https://epop.army.gr

-Για το Πολεμικό Ναυτικό: https://epop.hellenicnavy.gr

-Για την Πολεμική Αεροπορία: https://epop.haf.gr Για το Κοινό Νομικό Σώμα: https://epopnom.army.gr

- Για το Κοινό Σώμα Πληροφορικής: https://epop-plh.army.gr

Επιπρόσθετα, γνωρίζεται στους υποψήφιους ΕΠ.ΟΠ. ότι επιτρέπεται να ασκήσουν προσφυγή κατά των αποτελεσμάτων μέχρι την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) όπωςπαρακάτω:

Για τον Στρατό Ξηράς: epop.katataxi@army.gr

Για το Πολεμικό Ναυτικό: epop2026@navy.mil.gr

Για την Πολεμική Αεροπορία: epop.epitropes@haf.gr

Για το Κοινό Νομικό Σώμα: geetha_dsl@stratologia.gr

Για το Κοινό Σώμα Πληροφορικής: epop-plh@hndgs.mil.gr

Επιπρόσθετα και μετά το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν με νεότερη ανακοίνωση για τη συνέχεια της διαγωνιστικήςδιαδικασίας.