Θεσσαλονίκη: Νέα αναβολή στη δίκη του 45χρονου οδηγού - Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους

Η υπόθεση αναβλήθηκε για την επόμενη εβδομάδα

Ελένη Ευστρατίου

Θεσσαλονίκη: Νέα αναβολή στη δίκη του 45χρονου οδηγού - Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους
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  • δίκη του χρονου οδηγού Θεσσαλονίκηβλήθηκε ξ λόγω απουσίαςρτύρων και προσδιορίστηκε για την επόμενη εβδομάδα.
  • Οός αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.
  • Ο 45χρονος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.
  • Το περιστατικό συνέβη όταν το αυτοκίνητο του οδηγού έπεσε μέσα σε ταβέρνα, τραυματίζοντας τρία άτομα που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.
  • Ο οδηγός είχε επίπεδα αλκοόλ στον οργανισμό του πάνω από το επιτρεπτό όριο, με μετρήσεις 0,77 και 0,74 mg/l στον εκπνεόμενο αέρα.
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Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 45χρονος οδηγός που έπεσε με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα του Ευόσμου τραυματίζοντας τουλάχιστον 3 άτομα.

Ο 45χρονος πέρασε σήμερα από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, μετά την χθεσινή αναβολή που πήρε η δίκη του. Σήμερα η υπόθεση αναβλήθηκε ξανά, λόγω απουσίας κάποιων μαρτύρων και έτσι το Δικαστήριο αποφάσισε να μην παρατείνει την κράτησή του μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Παράλληλα, με την άρση της κράτησης, το Δικαστήριο αποφάσισε να του επιβάλει τον παραπάνω περιοριστικό όρο μέχρι τη δίκη που προσδιορίστηκε για την επόμενη εβδομάδα.

Εις βάρος του η εισαγγελέας είχε απαγγείλει δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.

Πώς έγινε το περιστατικό

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στη 1.10 τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν το Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο αλβανικής καταγωγής άντρας κατέληξε στο εσωτερικό της ταβέρνας, παρασύροντας τραπέζια και θαμώνες. Από την πρόσκρουση τραυματίστηκαν τρία άτομα και χρειάστηκε να μεταφερθούν για την παροχή των πρώτων βοηθειών σε νοσοκομείο.

Καθοριστικό ρόλο στην ανακοπή της πορείας του οχήματος φέρεται να «έπαιξαν» οι ζαρντινιέρες που βρίσκονταν περιμετρικά του καταστήματος, σύμφωνα με μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων.

Ο οδηγός υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοόλ, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι τα επίπεδα αλκοόλ στον οργανισμό του υπερέβαιναν το επιτρεπόμενο όριο. Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο διαδοχικές μετρήσεις με τη μέθοδο του εκπνεόμενου αέρα έδειξαν 0,77 και 0,74 mg/l.

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