Εύοσμος: Στο Αυτόφωρο ο οδηγός που μπήκε με ΙΧ σε ταβέρνα - Τρεις φορές πάνω από το όριο το αλκοόλ

Snapshot Ο οδηγός που εισέβαλε με ΙΧ σε ταβέρνα στον Εύοσμο οδηγήθηκε ενώπιον ανακριτή και βρέθηκε με τρεις φορές πάνω από το επιτρεπτό όριο αλκοόλ στο αίμα του.

Του ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.

Τρεις θαμώνες τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ ζαρντινιέρες του καταστήματος απέτρεψαν σοβαρότερα τραύματα.

Ο κατηγορούμενος προσπάθησε να διαφύγει μετά το περιστατικό, αλλά παρεμποδίστηκε από πολίτες.

Η δίκη του αναβλήθηκε για να προετοιμαστεί η υπεράσπισή του, με το δικαστήριο να αποφασίζει να μην αρθεί η κράτησή του. Snapshot powered by AI

Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκε το πρωί της Τρίτης ο οδηγός του αυτοκινήτου, το οποίο βγήκε εκτός ελέγχου και εισέβαλε σε ουζερί στον Εύοσμο, προκαλώντας ευτυχώς ελαφρά τραύματα στους θαμώνες που παρασύρθηκαν από το ΙΧ.

Όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο που του υποβλήθηκε, είχε καταναλώσει αλκοόλ με τις τιμές που βρέθηκαν στον οργανισμό του να είναι τρεις φορές πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, ωστόσο η χθεσινή δίκη αναβλήθηκε για σήμερα προκειμένου να προετοιμάσει την υπεράσπισή του, ενώ το δικαστήριο ζήτησε να κληθούν οι μάρτυρες. Το δικαστήριο αποφάσισε εξάλλου, να μην αρθεί η κράτησή του.

Ο 45χρονος ακολούθησε τρελή πορεία για να καταλήξει πάνω στα τραπέζια του καταστήματος, παρασύροντας τους θαμώνες. Τρεις από αυτούς τραυματίστηκαν, ενώ, σε δηλώσεις τους, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως τα χειρότερα αποφεύχθηκαν χάρη στις ζαρντινιέρες του καταστήματος. Στο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, φαίνεται πως ο άνδρας επιχείρησε να φύγει μετά το τρομακτικό συμβάν, αλλά πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο τον πήραν στο κυνήγι και τον κράτησαν μέχρι να φτάσει η Αστυνομία και να τον συλλάβει.

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