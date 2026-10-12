Θεσσαλονίκη: «Δεν ήθελε να φύγει» - Τι λέει η δικηγόρος του οδηγού που έπεσε σε ταβέρνα

Snapshot Ένας μεθυσμένος 45χρονος οδηγός εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, τραυματίζοντας τρία άτομα και προκαλώντας υλικές ζημιές.

Ένας από τους τρεις τραυματίες νοσηλεύεται σοβαρά, ενώ οι άλλοι δύο έλαβαν εξιτήριο.

Η δικηγόρος του οδηγού δήλωσε ότι ο πελάτης της ήταν σοκαρισμένος και προσπάθησε να περιορίσει τη ζημιά κάνοντας όπισθεν, χωρίς σκοπό να φύγει από το σημείο.

Ο 45χρονος βρέθηκε με επίπεδα αλκοόλ στο αίμα πάνω από το επιτρεπτό όριο, με δύο αλκοτέστ να δείχνουν 0,77mg/l και 0,74mg/l αντί για 0,25mg/l.

Το δικαστήριο για την υπόθεση έχει οριστεί να πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα μετά το συμβάν. Snapshot powered by AI

Σάλο και οργή έχει προκαλέσει το βίντεο που δείχνει μεθυσμένο οδηγό να εισέρχεται με το αυτοκίνητό του σε ουζερί στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα και να προκληθεί πανικός στο σημείο.

Αξίζει να σημειωθεί πως ένας από τους τρεις τραυματίες είναι πιο σοβαρά και νοσηλεύεται ενώ οι δύο υπόλοιποι τραυματίες πήραν εξιτήριο.

Ο 45χρονος ισχυρίζεται πως «είναι σοκαρισμένος», σύμφωνα με τη δικηγόρο του. Η ίδια, όπως μεταδίδει το thestival.gr, ανέφερε πως ο δράστης έχει ως πρωταρχικό μέλημα την ταχεία ανάρρωση των τραυματισμένων» . Η ίδια ανέφερε το δικαστήριο θα πραγματοποιηθεί αύριο.

Η δικηγόρος ανέφερε πως ο πελάτης της έκανε όπισθεν για να περιορίσει τη ζημιάς και όχι για να αποχωρήσει από το σημείο: «Ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Αυτό είχε ως συνέπεια να χάσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου και δυστυχώς να πέσει στην είσοδο, να εισέλθει με απότομο τρόπο στο συγκεκριμένο εστιατόριο. Επειδή αντιλήφθηκε την κίνησή του, ότι ακριβώς εισήλθε σε ένα μαγαζί που υπήρχε κόσμος, έκανε το αυτονόητο. Προσπάθησε δηλαδή να κάνει όπισθεν ακριβώς έτσι ώστε να περιορίσει την όποια ζημιά και την όποια βλάβη (…) Δεν είχε σκοπό να φύγει και άλλωστε δεν έφυγε. Έτσι, δεν προέκυψε ότι τράπηκε μετέπειτα σε φυγή».

Τι συνέβη

Υπενθυμίζεται ότι όπως έγραψε το Νewsbomb, το συμβάν εκτυλίχθηκε περίπου στη 1:00 τα ξημερώματα της Κυριακής, με εμπλεκόμενο έναν 45χρονο αλβανικής υπηκοότητας, ο οποίος βρισκόταν στο τιμόνι του ΙΧ. Ο οδηγός, προφανώς μην έχοντας οξυμένες τις αισθήσεις του, λόγω της υπερβολικής όπως φάνηκε κατανάλωσης αλκοόλ έπεσε... αφρενάριστος πάνω στο μαγαζί, τραυματίζοντας τρεις πελάτες -ευτυχώς ελαφρά- και προκαλώντας υλικές ζημιές στην επιχείρηση.

Κατά τον έλεγχο αλκοτέστ στον οποίο υποβλήθηκε ο 45χρονος, διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ και μάλιστα πολύ παραπάνω από το επιτρεπόμενο όριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο μετρήσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν 0,77mg/l εκπνεόμενου αέρα και 0,74, όταν το όριο είναι 0,25.

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