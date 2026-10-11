Θεσσαλονίκη: Ποια είναι η κατάσταση των 3 τραυματιών από το ΙΧ που έπεσε σε ταβέρνα

Snapshot Τρία άτομα τραυματίκαν σοβαρά μετά από μεθμένο οδηγό που έπεσε με το ΙΧ του σε ταβέρνα στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Ένας τραυματίας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση με οξυγόνο, ενώ δύο άλλοι έχουν πάρει εξιτήριο με οδηγίες ακινησίας.

Ο οδηγός είχε ποσοστό αλκοόλ τριπλάσιο από το επιτρεπτό όριο κατά τη σύλληψή του.

Ο οδηγός προσπάθησε να διαφύγει μετά το ατύχημα αλλά σταμάτησε από πελάτες της ταβέρνας.

Μάρτυρες είδαν τον ίδιο οδηγό να κινείται ανάποδα λίγα λεπτά πριν το περιστατικό στην οδό Βενιζέλου. Snapshot powered by AI

Ένα άτομο νοσηλεύεται ακόμη στο νοσοκομείο, ενώ δύο πήραν εξιτήριο, ύστερα από το συγκλονιστικό περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, με έναν μεθυσμένο οδηγό να πέφτει με το αυτοκίνητο πάνω σε πελάτες εστιατορίου.

Το βίντεο από την κάμερα ασφαλείας αποδεικνύει τον τρόμο που έζησαν εκείνη την ώρα οι πελάτες του καταστήματος, οι οποίοι σώθηκαν χάρη στις ζαρτινιέρες του πεζοδρομίου που ανέκοψαν την πορεία του οχήματος.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τρία είναι τα άτομα που τραυματίστηκαν πιο σοβαρά από το περιστατικό, με την κατάσταση του ενός να κρίνεται σοβαρή. Ένας άνδρας βγήκε από το νοσοκομείο και οι γιατροί του έχουν συστήσει ακινησία. Μία γυναίκα τραυματίστηκε στα πλευρά και στο κεφάλι ενώ ένας ακόμη άνδρας νοσηλεύεται με οξυγόνο, καθώς φαίνεται να είναι ο πιο βαριά τραυματίας από το περιστατικό.

Μεθυσμένος ο οδηγός

Το συμβάν εκτυλίχθηκε περίπου στη 1:00 τα ξημερώματα, με εμπλεκόμενο έναν 45χρονο αλβανικής υπηκοότητας, ο οποίος βρισκόταν στο τιμόνι του ΙΧ.

Όπως ανέφεραν οι μάρτυρες, ο οδηγός του ΙΧ ήταν πολύ μεθυσμένος, ενώ στη μέτρηση που του έγινε κατά τη σύλληψή του εμφανίστηκε ποσοστό τριπλάσιο του επιτρεπόμενου ορίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο μετρήσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν 0,77mg/l εκπνεόμενου αέρα και 0,74, όταν το όριο είναι 0,25.

Ο ίδιος προσπάθησε να διαφύγει μετά το περιστατικό, με τους πελάτες να τον σταματούν και να τον βγάζουν με το ζόρι έξω από το αυτοκίνητο. Μάλιστα, όπως ανέφεραν μάρτυρες, περισσότερο τον απασχόλησαν οι ζημιές που έγιναν στον προφυλακτήρα του ΙΧ.

Η κατάσταση γίνεται ακόμα χειρότερη, καθώς σύμφωνα με μαρτυρίες, 8 λεπτά πιο πριν ζευγάρι είχε δει τον συγκεκριμένο οδηγό στην οδό Βενιζέλου να οδηγεί ανάποδα.

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