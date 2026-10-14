Κίνηση τώρα: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Κηφισίας και Κατεχάκη – Πού υπάρχουν καθυστερήσεις

Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί που κινούνται στους δρόμους της Αττικής σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, καθώς αυξημένη είναι η κίνηση σε πολλούς κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου, με την κακοκαιρία να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στον Κηφισό, τη λεωφόρο Κηφισίας, τη λεωφόρο Αθηνών και τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, όπου η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με δυσκολία.

Η βροχόπτωση και το βρεγμένο οδόστρωμα δυσχεραίνουν τις μετακινήσεις, ιδιαίτερα στις ανατολικές περιοχές της Αττικής, με τους οδηγούς να χρειάζεται να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας, με κυκλοφοριακά προβλήματα στο Κολωνάκι, την Πλάκα και το Παγκράτι. Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζουν δρόμοι στα νότια προάστια, αλλά και σε περιοχές του Πειραιά και της Καλλιθέας.

Η κίνηση στους δρόμους στις 10:30

Αττική Οδός: Καθυστερήσεις έως 15 λεπτά

Προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται και στην Αττική Οδό, με τις καθυστερήσεις, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, να διαμορφώνονται ως εξής:

Ρεύμα προς Ελευσίνα: Καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισίας.

Έξοδοι προς Λαμία: Καθυστερήσεις 10-15 λεπτών.

Την ίδια ώρα, η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί, με τις μετεωρολογικές προβλέψεις για την Τετάρτη να περιλαμβάνουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των ανέμων.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας και να προσαρμόζουν την ταχύτητά τους στις συνθήκες του οδικού δικτύου.