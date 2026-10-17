Διακοπές ρεύματος τώρα στη Νέα Πεντέλη και Βριλήσσια
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση σημειώνονται το μεσημέρι του Σάββατου στην περιοχή της Νέας Πεντέλης και των Βριλησσίων.
Σε ορισμένες συνοικίες παρατηρείται διακοπή ρεύματος, η οποία σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ θα έχει αποκατασταθεί μέχρι τις 17:30.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:03 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Σαουδική Αραβία: Εκτελέστηκαν πέντε άτομα για «τρομοκρατία»
15:29 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Τραγωδία στην Κρήτη: Ένας νεκρός μετά από τροχαίο
15:23 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ: Απορρίφθηκε η πρόταση Πολάκη για συνέδριο και νέα ηγεσία
15:05 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Πώς μπορείτε να εντοπίζετε και να αποφεύγετε τις απάτες στο διαδίκτυο
14:35 ∙ WHAT THE FACT