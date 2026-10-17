Διακοπές ρεύματος τώρα στη Νέα Πεντέλη και Βριλήσσια

Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση σημειώνονται το μεσημέρι του Σάββατου στην περιοχή της Νέας Πεντέλης και των Βριλησσίων.

Σε ορισμένες συνοικίες παρατηρείται διακοπή ρεύματος, η οποία σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ θα έχει αποκατασταθεί μέχρι τις 17:30.