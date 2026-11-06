Περσικός: Νεκρός ναυτικός μετά την επίθεση στο VELOS SAPPHIRE

Snapshot Ένας ναυτικός του δεξαμενόπλοιου «VELOS SAPPHIRE» σκοτώθηκε μετά από επίθεση στον Περσικό Κόλπο στις 5 Νοεμβρίου.

Η έκρηξη προκλήθηκε πιθανώς από μη αναγνωρισμένο βλήμα που έπληξε την αριστερή πρυμναία πλευρά του πλοίου, προκαλώντας πυρκαγιά.

Το πλήρωμα κατάφερε να σβήσει την πυρκαγιά και δεν αναφέρθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Το «VELOS SAPPHIRE» κατευθύνθηκε στον λιμένα Khalifa Bin Salman του Μπαχρέιν για υποστήριξη και προκαταρκτική έρευνα.

Η εταιρεία διαχείρισης ενεργοποίησε το σχέδιο έκτακτης ανάγκης και ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές και τους οικείους του θανόντα ναυτικού. Snapshot powered by AI

Το θάνατο ναυτικού, μέλους πληρώματος του ελληνικής διαχείρισης δεξαμενόπλοιου «VELOS SAPPHIRE», έπειτα από την επίθεση που δέχθηκε στον Περσικό Κόλπο στις 5 Νοεμβρίου, επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή της η διαχειρίστρια εταιρεία.

Όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, το περιστατικό σημειώθηκε στις 01:15 τοπική ώρα της 5ης Νοεμβρίου, ενώ το δεξαμενόπλοιο έπλεε χωρίς φορτίο, υπό έρμα, με προορισμό τη Σίτρα του Μπαχρέιν. Η έκρηξη πιθανότατα προκλήθηκε από μη αναγνωρισμένο βλήμα που έπληξε την αριστερή πρυμναία πλευρά του πλοίου, προκαλώντας πυρκαγιά, την οποία κατάφερε να κατασβέσει το πλήρωμα.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι δεν έχει αναφερθεί θαλάσσια ρύπανση, ενώ η έκταση των ζημιών στο κύτος του δεξαμενόπλοιου παραμένει άγνωστη.

Κατόπιν οδηγιών των αρμόδιων αρχών, το «VELOS SAPPHIRE» κατευθύνθηκε προς τον λιμένα Khalifa Bin Salman του Μπαχρέιν, προκειμένου να παρασχεθεί η απαραίτητη υποστήριξη στο πλήρωμα και να πραγματοποιηθεί προκαταρκτική έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού.

Η Velos Tankers Ltd. ανακοίνωσε επίσης ότι ενεργοποίησε άμεσα το σχέδιο έκτακτης ανάγκης, ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές και τα εμπλεκόμενα μέρη, ενώ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον πλοίαρχο και το πλήρωμα. Παράλληλα, οι οικείοι του ναυτικού ενημερώθηκαν από την εταιρεία.

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