Καιρός: Πολύ ενισχυμένοι άνεμοι σε Κυκλάδες και Κρήτη - Ριπές άνω των 100 χλμ/ώρα
Πού καταγράφηκαν οι ισχυρότεροι άνεμοι
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Ισχυροί βόρειοι άνεμοι πνέουν σήμερα Παρασκευή σε Κυκλάδες και Ανατολική Κρήτη.
- Οι ριπές ανέμων σε αρκετές περιοχές ξεπέρασαν τα 100 χλμ/ώρα.
- Η μέγιστη ριπή καταγράφηκε στα Σχινοκάψαλα Λασιθίου με 132 χλμ/ώρα.
- Στο Πόρτο Τήνου οι ριπές ανέμου έφτασαν τα 103 χλμ/ώρα.
- Οι άνεμοι προκαλούν δυσχέρειες στις θαλάσσιες συγκοινωνίες.
Ιδιαίτερα ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι πνέουν σήμερα, Παρασκευή (06/11), προκαλώντας έντονη δυσχέρεια στις θαλάσσιες συγκοινωνίες και προβλήματα σε Κυκλάδες και Ανατολική Κρήτη.
Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία από το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, οι ριπές των ανέμων σε αρκετές περιοχές ξεπέρασαν ακόμη και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα.
Τα πρωτεία της έντασης των ανέμων κατέγραψαν τα Σχινοκάψαλα Λασιθίου, όπου η μέγιστη ριπή ανέμου άγγιξε το εντυπωσιακό νούμερο των 132 χλμ/ώρα, ενώ στο Πόρτο της Τήνου οι ριπές έφτασαν τα 103 χλμ/ώρα.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:35 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
FT: Κορυφαίος επενδυτής εγκαταλείπει τη Βρετανία για την Ελλάδα
16:31 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ: Πέθανε ο Τζέι Ροκφέλερ σε ηλικία 89 ετών
14:24 ∙ LIFESTYLE
Εκτός Eurovision ο Φωκάς Ευαγγελινός
11:13 ∙ ΕΛΛΑΔΑ