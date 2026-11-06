Καιρός: Πολύ ενισχυμένοι άνεμοι σε Κυκλάδες και Κρήτη - Ριπές άνω των 100 χλμ/ώρα

Snapshot Ισχυροί βόρειοι άνεμοι πνέουν σήμερα Παρασκευή σε Κυκλάδες και Ανατολική Κρήτη.

Οι ριπές ανέμων σε αρκετές περιοχές ξεπέρασαν τα 100 χλμ/ώρα.

Η μέγιστη ριπή καταγράφηκε στα Σχινοκάψαλα Λασιθίου με 132 χλμ/ώρα.

Στο Πόρτο Τήνου οι ριπές ανέμου έφτασαν τα 103 χλμ/ώρα.

Οι άνεμοι προκαλούν δυσχέρειες στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Snapshot powered by AI

Ιδιαίτερα ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι πνέουν σήμερα, Παρασκευή (06/11), προκαλώντας έντονη δυσχέρεια στις θαλάσσιες συγκοινωνίες και προβλήματα σε Κυκλάδες και Ανατολική Κρήτη.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία από το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, οι ριπές των ανέμων σε αρκετές περιοχές ξεπέρασαν ακόμη και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα.

Τα πρωτεία της έντασης των ανέμων κατέγραψαν τα Σχινοκάψαλα Λασιθίου, όπου η μέγιστη ριπή ανέμου άγγιξε το εντυπωσιακό νούμερο των 132 χλμ/ώρα, ενώ στο Πόρτο της Τήνου οι ριπές έφτασαν τα 103 χλμ/ώρα.

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