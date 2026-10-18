Αττική Οδός: Τράκτορας κόπηκε στη μέση - Εκσφενδονίστηκε ο οδηγός στον Προαστιακό

Snapshot Σοβαρό τροχαίο στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, με εμπλοκή φορτηγού και δύο Ι.Χ., προκάλεσε τραυματισμό του οδηγού του φορτηγού, ο οποίος εγκλωβίστηκε στις γραμμές του Προαστιακού.

Ο τραυματίας απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική και μεταφέρθηκε με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Η κυκλοφορία στην Αττική Οδό είχε διακοπεί και αντιμετώπισε δυσχέρειες, αλλά πλέον έχει αποκατασταθεί με περιορισμό στην αριστερή λωρίδα.

Η Hellenic Train διέκοψε τη λειτουργία και ηλεκτροδότηση στο τμήμα Μεταμόρφωση ΣΚΑ, καταργώντας και τροποποιώντας δρομολόγια του Προαστιακού με καθυστερήσεις και υποκαταστάσεις με λεωφορεία.

Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας λόγω σημαντικών καθυστερήσεων στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο. Snapshot powered by AI

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στην Αττική οδό, στο ύψος της Λεωφόρου Δημοκρατίας, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ΕΡΤ, στο τροχαίο ενεπλάκησαν ένα φορτηγό και δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα. Ο οδηγός του φορτηγού δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας, με αποτέλεσμα να εκσφενδονιστεί από το όχημα κατά τη σύγκρουση και να καταλήξει στις σιδηροδρομικές γραμμές του Προαστιακού.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του τραυματία, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρό» με σοβαρά τραύματα.

Από το τροχαίο σημειώθηκε κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο σημείο, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στην έξοδο για Λαμία - Πειραιά και στην Αττική οδό μόνο από τη Λ. Δημοκρατίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Ωστόσο, όπως αναφέρει νεότερη ενημέρωση, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει αποκατασταθεί. Πλεόν, η κυκλοφορία των οχημάτων στο κυρίως ρεύμα προς αεροδρόμιο διεξάγεται από τη δεξιά και μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας, ενώ κλειστή παραμένει η αριστερή.

Τροποποιήσεις στα δρομολόγια του Προαστιακού

Επίσης η Hellenic Train ανακοίνωσε τη διακοπή της κυκλοφορίας και της ηλεκτροδότησης στο τμήμα Μεταμόρφωση - ΣΚΑ. Σύμφωνα με την εταιρεία, η αμαξοστοιχία 4216 καταργήθηκε στο τμήμα Άνω Λιόσια – Νερατζιώτισσα, ενώ η αμαξοστοιχία 1217 στο τμήμα Νερατζιώτισσα – Πειραιάς. Παράλληλα, δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών πραγματοποιούνται με καθυστερήσεις, τροποποιήσεις και υποκαταστάσεις τμημάτων των διαδρομών με λεωφορεία, μέχρι να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

«Τροχαίο ατύχημα ανάμεσα σε ένα φορτηγό και ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο επί της Αττικής Οδού (22,6 χλμ.) στο ύψος της Μεταμόρφωσης, ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 18 Οκτωβρίου 2026, περίπου στις 13:00.

Ο οδηγός του φορτηγού εντοπίστηκε τραυματισμένος από τους πυροσβέστες, στις γραμμές του προαστιακού σιδηροδρόμου και αφού μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Έχει γίνει προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας του προαστιακού».

Διαβάστε επίσης