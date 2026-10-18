Αττική Οδός: Σοβαρό τροχαίο στο ύψος της Αχαρνών - Έκλεισε η κυκλοφορία προς Αεροδρόμιο

Snapshot Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, στο ύψος των Αχαρνών με σύγκρουση τριών οχημάτων.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί πλήρως στην Αττική Οδό στο σημείο της Λεωφόρου Δημοκρατίας και στις εισόδους από Λεωφόρο Φυλής και Λεωφόρο Δημοκρατίας προς το ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και τη διευκόλυνση της άμεσης διακομιδής ενός τραυματία στο νοσοκομείο.

Οι οδηγοί στην περιοχή καλούνται να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας. Snapshot powered by AI

Σοβαρά προβλήματα και δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, μετά από σύγκρουση τριών οχημάτων στο ύψος των Αχαρνών.

Σύμφωνα με ενημέρωση, η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε σε ολική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα εξής σημεία:

Στην Αττική Οδό , στο ύψος της Λεωφόρου Δημοκρατίας, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

, στο ύψος της Λεωφόρου Δημοκρατίας, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Στις εισόδους προς Αττική Οδό (ρεύμα προς Αεροδρόμιο) από τη Λεωφόρο Φυλής και από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας, οι οποίες παραμένουν κλειστές.

Ωστόσο, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, η διακοπή της κυκλοφορίας έχει μεταφερθεί στην έξοδο για Λαμία - Πειραιά στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Παραμένει κλειστή η είσοδος στην Αττική οδό μόνο από τη Λ. Δημοκρατίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.

Στο σημείο του ατυχήματος επιχειρούν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, ενώ διευκολύνεται η άμεση διακομιδή ενός τραυματία στο νοσοκομείο.

Οι οδηγροί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας.

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