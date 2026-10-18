Αττική Οδός: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία μετά το σοβαρό τροχαίο με τον οδηγό που εκσφενδονίστηκε

Ο οδηγός του φορτηγού μεταφέρθηκε στον «Ερυθρό Σταυρό»

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Αττική Οδός: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία μετά το σοβαρό τροχαίο με τον οδηγό που εκσφενδονίστηκε
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η κυκλοφορία στην Αττική Οδό αποκαταστάθηκε μετά το σοβαρό τροχαίο στη Μεταμόρφωση, με περιορισμό λωρίδων στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
  • Ο οδηγός του φορτηγού εκσφενδονίστηκε στις γραμμές του Προαστιακού και μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».
  • Η αστυνομία είχε προσωρινά κλείσει την έξοδο προς Λαμία – Πειραιά και την είσοδο από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας λόγω του ατυχήματος.
  • Η κυκλοφορία και ηλεκτροδότηση στον Προαστιακό διακόπηκε στο τμήμα Μεταμόρφωση - ΣΚΑ, προκαλώντας ακυρώσεις και καθυστερήσεις στα δρομολόγια.
  • Προβλέπεται υποκατάσταση τμημάτων των σιδηροδρομικών δρομολογίων με λεωφορεία μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας.
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Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε περίπου στις 13:00, στο ύψος της Μεταμόρφωσης, στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο. Από τη σύγκρουση φορτηγού με Ι.Χ. αυτοκίνητο, ο οδηγός του φορτηγού εκσφενδονίστηκε στις γραμμές του Προαστιακού, ενώ ο οδηγός του Ι.Χ. τραυματίστηκε ελαφρά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες. Ο οδηγός του φορτηγού, ο οποίος φέρεται να μην φορούσε ζώνη ασφαλείας, βρέθηκε στις σιδηροδρομικές γραμμές, όπου τον εντόπισαν πυροσβέστες και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο.

τροχαίο - αττική οδός

Στη συνέχεια, παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός». Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ΕΡΤ, ο τραυματίας έφερε σοβαρά τραύματα.

Πώς διεξάγεται η κυκλοφορία μετά το τροχαίο

Λόγω του ατυχήματος, η Αστυνομία είχε προχωρήσει σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στην έξοδο προς Λαμία - Πειραιά, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, ενώ είχε κλείσει και η είσοδος στην Αττική Οδό από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας.

Με νεότερη ενημέρωση, η κυκλοφορία των οχημάτων αποκαταστάθηκε, ωστόσο, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, στο κυρίως ρεύμα προς Αεροδρόμιο η διέλευση πραγματοποιείται από τη δεξιά και τη μεσαία λωρίδα, καθώς η αριστερή παραμένει κλειστή.

Καθυστερήσεις και τροποποιήσεις στα δρομολόγια του Προαστιακού

Το τροχαίο είχε επιπτώσεις και στην κυκλοφορία των συρμών του Προαστιακού, καθώς η Hellenic Train ανακοίνωσε τη διακοπή της κυκλοφορίας και της ηλεκτροδότησης στο τμήμα Μεταμόρφωση - Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών (ΣΚΑ).

Σύμφωνα με την εταιρεία, η αμαξοστοιχία 4216 καταργήθηκε στο τμήμα Άνω Λιόσια – Νερατζιώτισσα, ενώ η αμαξοστοιχία 1217 καταργήθηκε στο τμήμα Νερατζιώτισσα – Πειραιάς.

Η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Μεταμόρφωση - ΣΚΑ έχει αποκατασταθεί, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Hellenic Train.

Η εταιρία αναφέρει πως αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών.

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