Αττική Οδός: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία μετά το σοβαρό τροχαίο με τον οδηγό που εκσφενδονίστηκε

Snapshot Η κυκλοφορία στην Αττική Οδό αποκαταστάθηκε μετά το σοβαρό τροχαίο στη Μεταμόρφωση, με περιορισμό λωρίδων στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Ο οδηγός του φορτηγού εκσφενδονίστηκε στις γραμμές του Προαστιακού και μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Η αστυνομία είχε προσωρινά κλείσει την έξοδο προς Λαμία – Πειραιά και την είσοδο από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας λόγω του ατυχήματος.

Η κυκλοφορία και ηλεκτροδότηση στον Προαστιακό διακόπηκε στο τμήμα Μεταμόρφωση - ΣΚΑ, προκαλώντας ακυρώσεις και καθυστερήσεις στα δρομολόγια.

Προβλέπεται υποκατάσταση τμημάτων των σιδηροδρομικών δρομολογίων με λεωφορεία μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Snapshot powered by AI

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε περίπου στις 13:00, στο ύψος της Μεταμόρφωσης, στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο. Από τη σύγκρουση φορτηγού με Ι.Χ. αυτοκίνητο, ο οδηγός του φορτηγού εκσφενδονίστηκε στις γραμμές του Προαστιακού, ενώ ο οδηγός του Ι.Χ. τραυματίστηκε ελαφρά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες. Ο οδηγός του φορτηγού, ο οποίος φέρεται να μην φορούσε ζώνη ασφαλείας, βρέθηκε στις σιδηροδρομικές γραμμές, όπου τον εντόπισαν πυροσβέστες και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο.

Στη συνέχεια, παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός». Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ΕΡΤ, ο τραυματίας έφερε σοβαρά τραύματα.

Πώς διεξάγεται η κυκλοφορία μετά το τροχαίο

Λόγω του ατυχήματος, η Αστυνομία είχε προχωρήσει σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στην έξοδο προς Λαμία - Πειραιά, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, ενώ είχε κλείσει και η είσοδος στην Αττική Οδό από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας.

Με νεότερη ενημέρωση, η κυκλοφορία των οχημάτων αποκαταστάθηκε, ωστόσο, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, στο κυρίως ρεύμα προς Αεροδρόμιο η διέλευση πραγματοποιείται από τη δεξιά και τη μεσαία λωρίδα, καθώς η αριστερή παραμένει κλειστή.

Καθυστερήσεις και τροποποιήσεις στα δρομολόγια του Προαστιακού

Το τροχαίο είχε επιπτώσεις και στην κυκλοφορία των συρμών του Προαστιακού, καθώς η Hellenic Train ανακοίνωσε τη διακοπή της κυκλοφορίας και της ηλεκτροδότησης στο τμήμα Μεταμόρφωση - Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών (ΣΚΑ).

Σύμφωνα με την εταιρεία, η αμαξοστοιχία 4216 καταργήθηκε στο τμήμα Άνω Λιόσια – Νερατζιώτισσα, ενώ η αμαξοστοιχία 1217 καταργήθηκε στο τμήμα Νερατζιώτισσα – Πειραιάς.

Η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Μεταμόρφωση - ΣΚΑ έχει αποκατασταθεί, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Hellenic Train.

Η εταιρία αναφέρει πως αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών.

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