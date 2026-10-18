Εύβοια: Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε μητέρα με το βρέφος της μετά από εκτροπή οχήματος

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Κυριακής – Στο σημείο επιχείρησαν 13 πυροσβέστες με πέντε οχήματα

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Εύβοια: Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε μητέρα με το βρέφος της μετά από εκτροπή οχήματος
ΕΛΛΑΔΑ
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Επιχείρηση για την παροχή βοήθειας σε γυναίκα και βρέφος, έπειτα από εκτροπή οχήματος, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής 18 Οκτωβρίου 2026, στην Εύβοια.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο 28ο χιλιόμετρο της οδού Νέας Αρτάκης – Λουτρών Αιδηψού, με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος να ενημερώνεται περίπου στις 18:30.

Η κινητοποίηση των δυνάμεων έγινε μετά από κλήση στο 112, ενώ ο άμεσος γεωεντοπισμός της θέσης του περιστατικού συνέβαλε στην ταχεία επέμβαση των σωστικών συνεργείων.

Στο σημείο έσπευσαν συνολικά 13 πυροσβέστες με πέντε οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Χαλκίδας και το Εθελοντικό Κλιμάκιο Ψαχνών.

Οι πυροσβέστες προσέγγισαν το όχημα, απεγκλώβισαν τη γυναίκα και το βρέφος και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο.

Στη συνέχεια, γυναίκα και βρέφος παραλήφθηκαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να απομακρύνονται μετά την ολοκλήρωση της παροχής βοήθειας.

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