Eύβοια: Μπαράζ διαρρήξεων σε καταστήματα εστίασης - Σπάνε βιτρίνες και αρπάζουν χρήματα

Snapshot Καταστήματα εστίασης σε διάφορες περιοχές του Δήμου Χαλκιδέων της Εύοιας έχουν γίνει στόχος διαρρήξεων με σπασμένες βιτρίνες και κλοπή χρημάτων από τα ταμεία.

Νέο περιστατικό σημειώθηκε στη Νέα Αρτάκη, όπου αφαιρέθηκαν περίπου 150 ευρώ, ενώ η ζημιά από τη σπασμένη τζαμαρία είναι σημαντική.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας δείχνουν δράστες που σπάνε βιτρίνες και εισβάλλουν στα καταστήματα χωρίς να καλύπτουν το πρόσωπό τους ή να φοράνε γάντια.

Οι επαγγελματίες ανησυχούν έντονα λόγω των διαρρήξεων και των οικονομικών επιπτώσεων από τις ζημιές που προκαλούν οι δράστες. Snapshot powered by AI

Νέο περιστατικό διάρρηξης σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στη Νέα Αρτάκη Ευβοίας, όπου δράστης έσπασε τη γυάλινη πρόσοψη καταστήματος εστίασης και εισέβαλε στο εσωτερικό, αφαιρώντας περίπου 150 ευρώ από το ταμείο.

Παρότι το χρηματικό ποσό που αφαιρέθηκε ήταν σχετικά μικρό, η οικονομική ζημιά για τον ιδιοκτήτη είναι πολύ μεγαλύτερη, καθώς η αποκατάσταση της σπασμένης τζαμαρίας συνεπάγεται σημαντικό κόστος.

Την ίδια ώρα, βίντεο από κάμερες ασφαλείας διαφόρων επιχειρήσεων, τα οποία δημοσιοποιεί το eviaonline, καταγράφουν τη δράση των διαρρηκτών. Στα πλάνα φαίνεται άνδρας να σπάει τις βιτρίνες και να μπαίνει στα καταστήματα, χωρίς να καλύπτει το πρόσωπό του ή να φορά γάντια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι διαρρήξεις σε καταστήματα εστίασης καταγράφονται σε διάφορα σημεία του Δήμου Χαλκιδέων, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους επαγγελματίες, οι οποίοι καλούνται να επωμιστούν το κόστος των ζημιών που αφήνουν πίσω τους οι δράστες.