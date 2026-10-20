Ρέθυμνο: Ο Οκτώβρης θυμίζει Αύγουστο – Τουρίστες απολαμβάνουν ήλιο και θάλασσα

Εκμεταλλευόμενοι τον καλό καιρό και τις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, αρκετοί τουρίστες επέλεξαν να περάσουν μέρος της ημέρας δίπλα στη θάλασσα, απολαμβάνοντας τον ήλιο και το μπάνιο τους.

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