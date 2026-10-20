Ρέθυμνο: Ο Οκτώβρης θυμίζει Αύγουστο – Τουρίστες απολαμβάνουν ήλιο και θάλασσα
Μπορεί στο Ημερολόγιο η ημερομηνία να δείχνει 20 Οκτωβρίου αλλά οι εικόνες από την παραλία του Ρεθυμνού, θυμίουν περισσότερο καλοκαίρι παρά προχωρημένο φθινόπωρο. ΒρείτεΝησιά
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Εκμεταλλευόμενοι τον καλό καιρό και τις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, αρκετοί τουρίστες επέλεξαν να περάσουν μέρος της ημέρας δίπλα στη θάλασσα, απολαμβάνοντας τον ήλιο και το μπάνιο τους.
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