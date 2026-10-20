Ρέθυμνο: Ο Οκτώβρης θυμίζει Αύγουστο – Τουρίστες απολαμβάνουν ήλιο και θάλασσα

Μπορεί στο Ημερολόγιο η ημερομηνία να δείχνει 20 Οκτωβρίου αλλά οι εικόνες από την παραλία του Ρεθυμνού, θυμίουν περισσότερο καλοκαίρι παρά προχωρημένο φθινόπωρο. ΒρείτεΝησιά 

Newsroom

Ρέθυμνο: Ο Οκτώβρης θυμίζει Αύγουστο – Τουρίστες απολαμβάνουν ήλιο και θάλασσα
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Εκμεταλλευόμενοι τον καλό καιρό και τις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, αρκετοί τουρίστες επέλεξαν να περάσουν μέρος της ημέρας δίπλα στη θάλασσα, απολαμβάνοντας τον ήλιο και το μπάνιο τους.

Διαβάστε περισσότερα στο daynight

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:59ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας: Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου επιστρέφουμε στη χειμερινή ώρα

23:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μάντσεστερ Σίτι – ΑΕΚ 5-1: Η διαφορά ποιότητας έφερε βαριά ήττα στο Έτιχαντ

23:58ΚΟΣΜΟΣ

Η μετά- Ελλάδα εποχή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ - 100.000 δολάρια ανά ομιλία στο Παλμ Μπιτς

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα Έμπολα - Σε επιφυλακή οι υγειονομικές αρχές

23:40ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Συνελήφθησαν ξανά δύο από τους υπόπτους για το σχέδιο επίθεσης στη βάση της RAF

23:29ΕΛΛΑΔΑ

Το παλιό κρητικό σπίτι που αναγεννήθηκε και έγινε μια ξεχωριστή κατοικία

23:23ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφανίστηκε 12χρονος στην Αλεξανδρούπολη

23:23ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Γαρυφαλλιάς Ψαράκου: Ο δράστης ζητά μείωση ποινής - Καταφεύγει στον Άρειο Πάγο

23:12ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: 40χρονος λήστευε τράπεζες φορώντας μάσκα «γέρου»

23:05ΚΟΣΜΟΣ

Πυρά Τραμπ σε Ζελένσκι: «Πολύ κακό αν δεν θέλει να τελειώσει τον πόλεμο - Δώσαμε εκατομμύρια στην Ουκρανία και πήραμε υψηλές τιμές στο ντίζελ»

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Ο Οκτώβρης θυμίζει Αύγουστο – Τουρίστες απολαμβάνουν ήλιο και θάλασσα

22:50ΕΛΛΑΔΑ

Επίδομα 1.000 ευρώ για κάθε νεογέννητο παιδί στον Δήμο Κιλκίς

22:41ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: Αστυνομική επιχείρηση για εκκένωση κατασκηνωτών σε Λισαβόνα και Πόρτο - 55 συλλήψεις

22:30ΕΘΝΙΚΑ

Το παρασκήνιο της επίσκεψης Καλίν στην Λιβύη για την κύρωση του τουρκολιβυκού - Ποια είναι τα επόμενα βήματα της Άγκυρας για «Λιβύη αλά Συρία»

22:22ΚΟΣΜΟΣ

Γονείς γίνονται viral: Απορροφήθηκαν από τη selfie στην παραλία και το παιδί παραλίγο να πνιγεί

22:11ΚΟΣΜΟΣ

«Σιδηρά κυρία» η Μελόνι: Φυλακή, πρόστιμα 20.000 ευρώ και «λυπητερή» στους γονείς για επεισόδια στις διαδηλώσεις

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 20/10/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2,8 εκατ.

21:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σίφνος: Μυστήριο με σορό άνδρα που βρέθηκε στο «Βαθύ»

21:50ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Σοβαρές καταστροφές και 4 νεκρούς άφησε η κακοκαιρία «Άνταμ» - Ένας νεκρός και τη Γαλλία

21:49ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot 16/10/26: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν σήμερα 19 εκατ. ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:28ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 21 Οκτωβρίου: Ποιοι κατεβαίνουν σε κινητοποιήσεις, τι θα γίνει με τα ΜΜΜ

16:55LIFESTYLE

Σε σοκ η Κριστίνα Άπλγκεϊτ για τη λάθος διάγνωση: Πέντε χρόνια «πάλευε» με τη σκλήρυνση κατά πλάκας

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 20/10/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2,8 εκατ.

23:23ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Γαρυφαλλιάς Ψαράκου: Ο δράστης ζητά μείωση ποινής - Καταφεύγει στον Άρειο Πάγο

20:13ΚΟΣΜΟΣ

Έριξαν κατά λάθος από το παράθυρο στέλεχος τράπεζας - Ήθελαν να τον τρομάξουν να μη μιλήσει για τη μαφία

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Νέα στοιχεία για τη δολοφονία της 41χρονης - H άρση του τηλεφωνικού απορρήτου και οι αντικρουόμενες μαρτυρίες

20:56ΚΟΣΜΟΣ

Παρέμβαση φον ντερ Λάιεν για τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Είναι άκυρο, παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα, δεν συνάδει με το Δίκαιο της Θάλασσας»

20:12LIFESTYLE

Victoria’s Secret Fashion Show 2026: Από την Μπέλα και την Τζίτζι Χαντίντ μέχρι την Κάιλι Τζένερ - Τα σούπερ μόντελ, τα εντυπωσιακά φτερά και οι στιγμές που ξεχώρισαν

20:34ΚΟΣΜΟΣ

Κόβει την ανάσα: Τρίχρονη κρέμεται από τον 12ο με το κεφάλι σφηνωμένο στα κάγκελα - Την κρατούσαν στον αέρα με σκαμπό

22:30ΕΘΝΙΚΑ

Το παρασκήνιο της επίσκεψης Καλίν στην Λιβύη για την κύρωση του τουρκολιβυκού - Ποια είναι τα επόμενα βήματα της Άγκυρας για «Λιβύη αλά Συρία»

19:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Opinion Poll για την Αττική: Πρώτη η ΝΔ - Η ακρίβεια σαρώνει το Λεκανοπέδιο

10:00ΥΓΕΙΑ

Πώς να σταματήσετε επιτόπου ένα επεισόδιο κολπικής μαρμαρυγής

22:22ΚΟΣΜΟΣ

Γονείς γίνονται viral: Απορροφήθηκαν από τη selfie στην παραλία και το παιδί παραλίγο να πνιγεί

13:53ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά: Έρχονται βροχές την Πέμπτη και την Παρασκευή -Σε ποιες περιοχές αναμένονται φαινόμενα

19:08ΠΟΛΤΟΣ

Είναι εχθρική πράξη η κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου;

22:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αλεξανδρούπολη: Τιμάται με τον Αστυνομικό Σταυρό ο αρχιφύλακας που βούτηξε στη θάλασσα για να σώσει οδηγό ταξί

20:46ΚΟΣΜΟΣ

Γεραπετρίτης: Μπαράζ τηλεφωνικών επαφών με Αίγυπτο και Κύπρο μετά το τουρκολιβυκό

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

18:10ΚΟΣΜΟΣ

Πανηγυρίζουν οι Τούρκοι: «Ιστορικό πλήγμα στην Ελλάδα» - «Εδραίωση της Γαλάζιας Πατρίδας»

21:13ΕΛΛΑΔΑ

Έκλεψαν 25 χιλιόμετρα καλωδίων χαλκού στα Μεσόγεια - Στο 1 εκατομμύριο ευρώ η αξία τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ