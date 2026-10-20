Το παλιό κρητικό σπίτι που αναγεννήθηκε και έγινε μια ξεχωριστή κατοικία
Ένα παλαιό κρητικό σπίτι που βρίσκεται στη Μεσαρά Ηρακλείου και συγκεκριμένα στου Αγίους Δέκα του Δήμου Γόρτυνας, απέκτησε νέα ζωή μέσ από μια ριζική ανακαίνιση. ΚλείστεΤραπέζι
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Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Ματσάτσος και η σύζυγός του, Κριστιάνα Πρεκεζέ, αγόρασαν την παλιά κατοικία και την ανακαίνισαν εκ βάθρων, δημιουργώντας το εξοχτικό τους. ΕίδηΣπιτιού
Ξεχωριστή θέση στον χώρο κατέχει μια γέρικη μουριά στην αυλή, η οποία και αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο του σπιτιού.
Ο Δημήτρης Μητσάτσος είναι γνωστός για την πορεία του ως κυβερνήτης του ακταιωρού «Φαέθων», στην οποία ανατέθηκε μυστική αποστολή στην Κύπρο το καλοκαίρι του 1964.
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