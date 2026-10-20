Το παλιό κρητικό σπίτι που αναγεννήθηκε και έγινε μια ξεχωριστή κατοικία

Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Ματσάτσος και η σύζυγός του, Κριστιάνα Πρεκεζέ, αγόρασαν την παλιά κατοικία και την ανακαίνισαν εκ βάθρων, δημιουργώντας το εξοχτικό τους. ΕίδηΣπιτιού

Ξεχωριστή θέση στον χώρο κατέχει μια γέρικη μουριά στην αυλή, η οποία και αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο του σπιτιού.

Ο Δημήτρης Μητσάτσος είναι γνωστός για την πορεία του ως κυβερνήτης του ακταιωρού «Φαέθων», στην οποία ανατέθηκε μυστική αποστολή στην Κύπρο το καλοκαίρι του 1964.

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